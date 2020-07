Venta de autos híbridos y eléctricos repunta 11% en primer semestre

En medio de la pandemia y un mercado automotriz deprimido, en el primer semestre del año se vendieron 11% más autos híbridos y eléctricos que en el mismo periodo del año anterior.

Los híbridos y eléctricos están cada vez más presentes en las decisiones de compra de los mexicanos y no han perdido el impulso en ventas desde hace varios meses.

En total, se comercializaron 11 mil 833 híbridos y eléctricos en los primeros seis meses del año, en comparación con las 10 mil 639 unidades vendidas el año anterior, según cifras de JATO Dynamics.

Los modelos más vendidos fueron Prius con 2 mil 211 unidades; Prius C con 2 mil 035; RAM 1500 con mil 908; Jeep Wrangler con 876; RAV 4 con 714; Mercedes GLE con 598; Niro con 438; Corolla con 430; Escape con 379; y X-Trail con 230, todos en sus versiones híbridas.

Mientras que entre los eléctricos, los más solicitados fueron BMW i3 con 44 unidades; Audi E-Tron con 30; Nissan Leaf con 25; Chevrolet Bolt con 15; JAC ESEI 4 con 12; ESEI 1 con 8; ESEI 2 con 8, y Jaguar I-Pace con 4 unidades.

Entre los híbridos enchufables, los más vendidos fueron BMW Serie 3 con 255 unidades; Mitsubishi Outlander con 85; Porsche Cayenne con 41; Land Rover Range Over Sport con 40; BMW X5 con 34; BMW X3 con 32; Volvo XC90 con 27; Mini Countryman con 15; y BMW Series 5 con 14 unidades.

JATO destacó que por tipos de combustible, el 94% de todos los vehículos vendidos durante la primera mitad del año son a gasolina; 3% son vehículos de diésel y los híbridos y eléctricos ya son 2.7% del mercado.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) considera que la comercialización de este tipo de vehículos seguirá creciendo, pero a un ritmo más moderado como consecuencia de la pandemia.

"No creemos que vaya a haber un efecto diferenciado de afectación hacia los vehículos híbridos. En la medida en la que han venido avanzado de manera importante en los últimos años.

"Seguirán avanzando, pero a un ritmo todavía lento en comparación con el resto de los vehículos que se venden en el país", dijo Guillermo Rosales, director general adjunto de AMDA.

JATO comentó que hay muchas estrategias creándose e implementándose en este momento para hacerle frente a la pandemia, por lo que habrá que analizar antes de comprender completamente lo que el nuevo panorama automotriz tiene reservado.

Los autos híbridos y eléctricos circulan todos los días, incluso durante las contingencias ambientales, no pagan tenencia y tienen 20% de descuento en la Supervía Poniente, la Autopista Urbana Sur y la Autopista Urbana Norte, en la Ciudad de México.