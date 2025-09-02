logo pulso
11 miembros del Tren de Aragua cayeron en ataque a barco: Trump

El presidente estadounidense reveló la operación contra el grupo narcoterrorista

Por EFE

Septiembre 02, 2025 04:33 p.m.
A
Donald Trump / Foto: Archivo

Donald Trump / Foto: Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que las fuerzas armadas de su país eliminaron a once integrantes del Tren de Aragua durante un "ataque cinético" contra una embarcación que trasladaba drogas en el Atlántico.

Trump publicó en su cuenta de Truth Social un video del Comando Sur del Ejército estadounidense donde se observa una embarcación siendo monitoreada segundos antes de ser eliminada con un misil.

El mandatario estadounidense aseguró que once "narcoterroristas" perdieron la vida en el ataque y que fueron identificados como integrantes del Tren de Aragua, una organización que fue designada como terrorista por su Administración.

"Operan bajo el control de Nicolás Maduro (presidente de Venezuela), responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos", agregó Trump en su comunicado.

Una hora antes de confirmar el deceso de los supuestos narcotraficantes, el Pentágono había confirmado a EFE que el ataque fue realizado en el sur del Caribe contra un buque con drogas que había salido de Venezuela y que estaba siendo operado por narcoterroristas y la misma información fue publicada en la cuenta oficial del Secretario de Estado, Marco Rubio.

EE.UU. ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que "contaminan" las calles del país norteamericano.

En respuesta, el presidente de Venezuela advirtió ayer que su país enfrenta la que considera la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años" y aseguró que su nación se declararía "en armas" si "fuera agredida".

