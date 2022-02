19 policías de Austin acusados de agresión

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Un jurado investigador de Texas encausó a 19 policías de Austin con cargos de agresión con un arma letal con agravantes por sus acciones durante las protestas de 2020 contra la injusticia racial que se extendieron por todo Estados Unidos luego de la muerte de George Floyd a manos de la policía, según personas con conocimiento del asunto.

Varias personas hablaron con The Associated Press el jueves bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizadas para discutir el caso públicamente.

Se trata de una de las acusaciones más numerosas en contra de un solo departamento de policía de Estados Unidos por las tácticas que utilizaron los agentes durante las protestas, métodos que llevaron a la renuncia o destitución de varios jefes de policía en todo el país.

La noticia sobre las acusaciones se produjo horas después de que las autoridades de Austin aprobaron pagos por un total de 10 millones de dólares para dos personas que fueron heridas por la policía, incluido un estudiante universitario que sufrió daño cerebral después de que un agente le disparó con una bala de goma.

Jose Garza, el fiscal de distrito del condado Travis, que incluye a Austin, habló con los periodistas el jueves por la tarde sobre la pesquisa del jurado investigador, pero no brindó ningún detalle sobre la misma, incluyendo cuántos oficiales enfrentan cargos, y por qué delitos.

"Nuestra comunidad es más segura cuando confía en las autoridades. Cuando cree que las fuerzas del orden cumplen la ley y protegen a las personas que viven aquí", comentó Garza. "No puede haber confianza si no hay rendición de cuentas cuando las fuerzas del orden infringen la ley", añadió.

Ken Cassidy, presidente de la Asociación de Policía de Austin, dijo que "varios agentes" han sido acusados, pero que no estaba seguro del número total que enfrenta cargos.

Cassidy señaló que la decisión era "devastadora" para las fuerzas policiales de la ciudad, pero también dijo que confía en que ningún agente sea condenado. Criticó a Garza, y dijo que la investigación está motivada políticamente.