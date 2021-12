A acusadora le molestó "hipocresía" de Chris Cuomo, dice abogada

NUEVA YORK (AP) — La mujer que presentó una acusación por conducta sexual inapropiada contra el ex presentador de CNN Chris Cuomo estaba "hastiada" de lo que percibió era hipocresía de él e intentos por desacreditar a las mujeres que hicieron señalamientos similares contra su hermano, aseguró su abogada el domingo.

La denuncia de la mujer se dio a conocer poco después de que CNN despidió al presentador de "Cuomo Prime Time" el sábado en la noche. Chris Cuomo había sido criticado por violar la ética periodística al intentar ayudar a su hermano, el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, a responder a sus propias acusaciones de conducta sexual indebida.

La mujer, que ha elegido permanecer en el anonimato, presentó el miércoles sus acusaciones contra Chris Cuomo ante CNN a través de su abogada, Debra Katz.

Katz no reveló detalles sobre el supuesto comportamiento indebido, que se cree ocurrió antes de que Cuomo ingresara a CNN en 2013. Antes de eso, trabajó para ABC News.

A través de un portavoz, Chris Cuomo dijo que los señalamientos eran falsos. "Si el objetivo de hacer estas acusaciones falsas y no comprobadas era ver que CNN castigara al señor Cuomo, eso podría explicar su despido injustificado", dijo el vocero.

Katz también vinculó el despido de Cuomo con las acusaciones, señalando en un comunicado que "CNN actuó con presteza a la denuncia de mi cliente y despidió al señor Cuomo".

CNN suspendió el martes a Cuomo después de enterarse mediante documentos difundidos por la fiscalía general de Nueva York que sus acciones en apoyo a su hermano fueron más extensas de lo que se conocía anteriormente. La cadena contrató a un despacho de abogados — Cravath, Swaine & Moore — para indagar sobre los actos de Cuomo, y el bufete determinó que había causas para su despido.

Ante los nuevos señalamientos de comportamiento indebido, la cadena no tenía ganas de pasar por una nueva investigación, y el director de CNN, Jeff Zucker, le informó a Cuomo de su despido el sábado en la tarde.

Katz señaló en su comunicado del domingo que su cliente actuó en respuesta a las declaraciones de Cuomo, relacionadas a las acusaciones contra su hermano, de que le preocupaban profundamente los temas de comportamiento sexual indebido. La mujer también creía que Cuomo "desempeñó un papel activo en intentar calumniar a las mujeres" que acusaron a su hermano, dijo la abogada.

"Al escuchar las hipócritas palabras de Chris Cuomo al aire, y molesta por sus intentos de desacreditar a estas mujeres, mi cliente se asesoró para reportar a CNN su grave comportamiento sexual indebido", dijo Katz en un comunicado.

La nueva acusación de violencia sexual llega después de que Shelley Ross, una veterana ejecutiva de televisión, escribió una columna para The New York Times en febrero pasado en la que señaló que Chris Cuomo la había tocado indebidamente en una fiesta hace 16 años, cuando ambos trabajaban para ABC News. Cuomo le dijo al diario que "me disculpé con ella en aquel entonces, y fui sincero".

Michael Smerconish reemplazará a Cuomo en CNN esta semana.