Abaten a sujeto que mató a 6 en Kiev

Kiev, Ucrania.- Un hombre armado que mató al menos a seis personas en las calles de Kiev el sábado, antes de tomar rehenes y atrincherarse en un supermercado cercano, fue abatido por la policía, informaron autoridades ucranianas. El agresor, que empuñaba un arma automática, tenía 58 años.

Al menos 14 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital.

El agresor no ha sido identificado por la policía, pero el presidente ucraniano Volodímir Zelenski dijo que nació en Rusia, al tiempo que las autoridades trabajaron para reconstruir un motivo de la violencia.

El tiroteo masivo —algo inaudito en Kiev en tiempos de guerra tras la invasión total de Ucrania por parte de Rusia en 2022— tuvo lugar en un concurrido distrito central de la ciudad, fuera de un bloque de apartamentos y un centro comercial cercano, dejando cuerpos en una calle abarrotada cuando los transeúntes huían para ponerse a salvo.

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Un reportero de The Associated Press en el lugar vio los cuerpos de las víctimas en la calle cubiertos con mantas de emergencia antes de que fueran retirados.

"El agresor ha sido neutralizado. Había tomado rehenes y, trágicamente, mató a uno de ellos. También asesinó a cuatro personas en la calle. Otra mujer murió en el hospital debido a heridas graves", aseveró Zelenski.

"Se ha establecido que el agresor prendió fuego a un apartamento antes de salir a las calles con un arma", dijo Zelenski en un video publicado en internet. "Tenía antecedentes penales, había vivido en la región de Donetsk (en el este de Ucrania) durante un largo período, y nació en Rusia".

El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, señaló en un comunicado en redes sociales que las unidades tácticas especiales de la policía irrumpieron en la tienda luego que fracasaron los intentos de contactar al agresor mediante un negociador.

Los rehenes eran clientes y personales del supermercado.

"Tratamos de persuadirlo, sabiendo que probablemente había una persona herida dentro. Incluso ofrecimos llevar torniquetes para detener el sangrado, pero no respondió", explicó Klymenko. "En consecuencia, se dio la orden de neutralizarlo".

El servicio de seguridad de Ucrania describió los asesinatos como un acto de terrorismo.