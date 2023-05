Abogado pide anular juicio a Trump por violación

El abogado del expresidente Donald Trump pidió el lunes anular el juicio que se le sigue a Trump por acusaciones de violación, afirmando que el juez ha fallado de manera parcializada en contra de Trump.

El abogado Joe Tacopina citó "fallos injustos y parcializados" por parte del juez Lewis A. Kaplan como fundamento para su solicitud, hecha en una carta al magistrado.

Si bien las anulaciones rara vez son concedidas – aunque con frecuencia solicitadas – es probable que Tacopina esperaba que juez más bien aceptara una versión de pedidos alternos.

En esos pedidos, Tacopina pide que Kaplan corrija el registro de cualquier fallo que haya tergiversado la evidencia, o que le permita a Tacopina más flexibilidad para interrogar a E. Jean Carroll, la columnista que demandó a Trump en noviembre bajo una ley del estado de Nueva York que permite a víctimas de agresión sexual demandar a otros por ataques ocurridos en el pasado, inclusive si ocurrieron hace décadas.

Carroll, de 79 años, testificó en el juicio que comenzó la semana pasada, diciendo que Trump la violó en el vestuario de la tienda por departamentos Bergdorf Goodman en Manhattan, probablemente en la primavera de 1996. Ella dice que un encuentro casual que empezó con coqueteos divertidos se oscureció cuando Trump se tornó violento.

Trump, de 76 años, ha negado que ocurrió tal violación, que estaba en esa tienda con Carroll o que siquiera la conocía más allá de ocasiones casuales en que se les fotografió en medio de un grupo de otras personas.

Entre un torrente de insultos por parte de Trump que llevaron a Carroll a acusarlo también de difamación, Trump ha insistido también que Carroll tiene motivaciones políticas y que solo desea vender su libro de 2019 en que por primera vez hizo sus aseveraciones sobre la violación, cuando Trump era presidente.

Carroll ha testificado que ella habría mantenido en secreto el suceso si no fuese por el movimiento #MeToo que cobró impulso en el 2017.

Se espera que Carroll testifique el lunes por tercer día y que sea interrogada por Tacopina. Trump no ha asistido al juicio, que probablemente durará hasta fines de la semana.

El jueves en su testimonio, Carroll se vio frustrada cuando Tacopina la presionó sobre cómo ella reaccionó al ataque de su cliente.

"Usted no puede criticarme por el hecho de que no grité", dijo enfáticamente Carroll a Tacopina. En declaraciones previas ella explicó que "no soy una gritona, soy alguien que pelea".