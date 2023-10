Trump defraudó a bancos y aseguradoras, asegura juez

Nueva York.- Un juez falló el martes que Donald Trump cometió fraude durante años mientras construía el imperio inmobiliario que lo catapultó a la fama y a la Casa Blanca.

El juez Arthur Engoron, que se pronunció sobre una demanda civil entablada por la fiscal general de NY, Letitia James, determinó que el expresidente y su empresa engañaron a bancos, aseguradoras y otras entidades al sobrevalorar masivamente sus activos y exagerar su patrimonio neto en la documentación utilizada para cerrar acuerdos y obtener financiación.

Engoron ordenó que se rescindieran algunas de las licencias comerciales de Trump como sanción, lo que dificultaría o imposibilitaría que hiciera negocios en Nueva York, y dijo que seguiría teniendo un monitor independiente supervisando las operaciones de la Organización Trump.

Más allá de presumir de sus riquezas, Trump, su empresa y sus principales ejecutivos mintieron repetidamente sobre ellas en sus estados financieros anuales, con lo que obtuvieron recompensas tales como condiciones de préstamo favorables y primas de seguro más bajas, según Engoron.

“En el mundo de los aquí acusados: los apartamentos de alquiler regulado valen lo mismo que los apartamentos no regulados; los terrenos restringidos valen lo mismo que los terrenos no restringidos; las restricciones pueden evaporarse en el aire; un descargo de responsabilidad de una parte que atribuye la responsabilidad a otra exonera las mentiras de la otra parte”, escribió Engoron. “Ese es un mundo de fantasía, no el mundo real”.

James ha pedido 250 millones de dólares en multas y la prohibición de que Trump haga negocios en Nueva York, su estado natal. El juicio podría durar hasta diciembre, ha dicho Engoron.