Abuela pasa las últimas horas de vida fumando marihuana con su nieto

Jeremiah Pollock, un joven de Colorado, Estados Unidos, compartió en Facebook la historia de su abuela, quien optó por no seguir su tratamiento contra el cáncer para pasar las últimas horas de su vida junto a su familia y fumar marihuana con su nieto.

El joven contó que para tener este momento único con su abuela manejó 14 horas desde Denver a Chicago, donde una vez que llegó estuvo con ella y la hizo reír.

Según su relato, la mujer fue diagnosticada con un cáncer severo que se extendió por sus piernas, estómago y pulmones, por lo que decidió rechazar su quimioterapia.

"El cáncer se había extendido tanto que rechazó la quimioterapia y siguió como quiso. Piernas, estómago, pulmones... todo había terminado. La comida y las bebidas no le caían bien. Sentía mucho dolor", escribió.

No obstante, y pese al panorama adverso, el joven dice haber pasado un último día fumando marihuana con su abuela, en el que además la hizo reír tanto que "el estrés se derritió en su rostro por un momento".

Pollock escribió que aunque su corazón está roto también se siente lleno, sobre todo porque ahora que falleció su abuela, tiene un recuerdo favorito y un "porro" favorito.

Con esta historia, el joven además solicita la ayuda de las personas para alcanzar una meta de 30 mil dólares y poder cubrir los gastos funerarios y hospitalarios de su abuela "OG" o bien, "increíblemente excepcional".