Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Mundo

Abuela y nieto mueren en Gaza durante incendio

Persiste la crisis humanitaria entre los miles de desplazados del enclave

Por AP

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
Abuela y nieto mueren en Gaza durante incendio

Deir Al Balah, Franja de Gaza.- Una abuela y su nieto de cinco años murieron quemados en Gaza cuando el fuego consumió su vivienda improvisada, mientras miles de palestinos se enfrentan a desgarradoras condiciones invernales en viviendas improvisadas y persiste la crisis humanitaria.

La tienda de nylon en Yarmouk se incrementó la noche del jueves por el fuego que se usó en la cocina, dijo un vecino.

Al inicio de 2026, el frágil alto el fuego de 12 semanas entre Israel y Hamás puso fin en gran medida al bombardeo israelí a gran escala de Gaza. Pero los palestinos siguen siendo asesinados por fuego israelí, especialmente a lo largo de la llamada Línea Amarilla que delimita las áreas bajo control de Tel Aviv, y la crisis humanitaria se agrava por las frecuentes lluvias invernales y la baja en las temperaturas.

En las últimas semanas, las frías lluvias han azotado repetidamente las extensas ciudades de tiendas, provocando inundaciones, convirtiendo en barro las carreteras de tierra de Gaza y provocando la caída de edificios dañados en los bombardeos israelíes.

El viernes, los ministros de exteriores de países árabes y musulmanes, entre los que están Egipto, Qatar y Arabia Saudita, expresaron su preocupación por la situación humanitaria en Gaza.

Desde que comenzó la tregua entre Israel y Hamás, 416 personas han sido asesinadas y 1.142 heridas en Gaza. El viernes, dos palestinos fueron abatidos por fuego israelí en el área de Jan Yunis, en el sur de Gaza, señaló un funcionario de salud. Hasta el momento, el ejército israelí no ha proporcionado información.

Jolie visita 

el cruce de Rafah

El viernes, la actriz y productora de cine estadounidense Angelina Jolie visitó el cruce fronterizo de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza, único cruce entre el territorio y un país que no es Israel.

Jolie se reunió el viernes con miembros de la Media Luna Roja en el lado egipcio del cruce fronterizo de Rafah y luego visitó un hospital en la ciudad cercana de Arish para hablar con pacientes palestinos, según informaron las autoridades egipcias.

"Lo que debe ocurrir es claro: el alto el fuego debe mantenerse, y el acceso debe ser constante, seguro y aumentado urgentemente de manera que la ayuda, el combustible y los suministros médicos indispensables puedan ser trasladados velozmente y de forma constante en el volumen requerido", dijo Angelina Jolie, refiriéndose al enclave.

