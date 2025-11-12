Accidente en Carretera de Perú deja al Menos 37 Muertos y 13 Heridos

LIMA (AP) — Un autobús cayó por un barranco la madrugada del miércoles tras chocar con una camioneta en una carretera del sur de Perú dejando al menos 37 muertos y 13 heridos, informaron las autoridades.

El vehículo de la empresa Llamosas se salió de la vía en una curva y cayó más de 200 metros hasta la orilla del río Ocoña, en la región Arequipa. El gerente de Salud de la región, Walther Oporto, dijo a medios locales que suman al momento 37 fallecidos y que uno de ellos murió camino a un hospital.

El bus había partido de la ciudad de Chala, una zona de intensa actividad minera, y tenía como destino la ciudad de Arequipa.

El accidente ocurrió cerca de la misma zona donde en 2018 hubo otro accidente que dejó 44 muertos. Imágenes de las televisoras locales mostraron a los bomberos y policías rescatando a los pasajeros muy cerca de pequeñas cruces de color negro colocadas en recuerdo de los fallecidos hace siete años.

En Perú los accidentes en carreteras mortales son frecuentes. En agosto otro autobús volcó en una carretera dejando 10 muertos. En julio otro accidente dejó 18 muertos y 48 heridos en una zona de los Andes.

Un estudio de la fiscalía afirma que la imprudencia de los choferes y el exceso de velocidad son las principales causas de los siniestros.

La vigilancia del transporte por carretera en Perú es débil y el auxilio es tan lento y desorganizado que varios heridos mueren cerca de las vías, según expertos que han indicado por casi dos décadas que la solución es una reforma integral del transporte.

En 2024 hubo unos 3.173 muertos producto de accidentes de tránsito, según datos oficiales del Sistema de Información de Defunciones (SINADEF).