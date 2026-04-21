Aceptan renuncia de jefe de organizadora de elecciones en Perú cuestionado por retrasos en votación

LIMA (AP) — La Junta Nacional de Justicia de Perú informó el martes que aceptó la renuncia de Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) — organizadora de los recientes comicios — quien renunció al cargo según dijo para que se organice el balotaje del próximo 7 de junio que definirá al próximo presidente "en un contexto de mayor confianza ciudadana".

Junta Nacional de Justicia convoca reunión extraordinaria

La Junta, encargada de suspender, investigar o destituir a funcionarios clave incluido el jefe de la ONPE, indicó en un comunicado que ha convocado a una reunión extraordinaria para evaluar las decisiones que correspondan. No se conoce al momento quién sucederá en el cargo a Corvetto.

Antes, en una carta enviada a la Junta, Corvetto indicó que renunciaba luego de los "problemas focalizados" el 12 de abril, durante la primera vuelta presidencial, cuando más de 52.000 peruanos no pudieron votar porque las cédulas de sufragio no llegaron a más de una decena de centros de votación en Lima lo que provocó las críticas de diversos partidos políticos y los comicios se extendieron hasta el lunes 13 de abril.

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Impacto de la renuncia en el proceso electoral

Corvetto añadió en su carta que ese incidente constituye "una situación que me impide continuar en el cargo".

El lunes, el tribunal electoral de Perú anunció que el 15 de mayo será la fecha máxima para informar sobre quienes serán los dos candidatos que disputarán la presidencia en la segunda vuelta.

Contabilizadas el 93,8% de las actas de las elecciones del 12 de abril, la derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, lidera con 17,04% de votos; el progresista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, es segundo con el 12,01% y le pisa los talones el ultraconservador López Aliaga, de Renovación Popular, con 11,91%, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Los resultados sobre quiénes pasan a un balotaje presidencial en Perú son lentos comparados con otros países de la región. En las elecciones presidenciales de 2021, el Tribunal Electoral los anunció el 18 de mayo, 37 días después de los comicios de primera vuelta del 11 de abril de 2021. En aquel entonces, la separación entre el segundo y tercer lugar fue amplia desde el inicio y no existió el suspenso de ahora.