ACNUR llama a concentrar esfuerzos en ayudar a refugiados en las fronteras

El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, instó este miércoles a centrar los esfuerzos humanitarios en la guerra de Ucrania en ayudar a los desplazados del conflicto en las fronteras con los países limítrofes antes que empezar a hablar del reparto entre países.



"Por favor no me pregunten cuántos refugiados deben ir a este país o a aquel, aún no estamos en esa situación. Ahora es el momento de ayudar en la frontera", señaló Grandi en Estocolmo en rueda de prensa conjunta con la ministra sueca de Cooperación, Matilda Ernkrans.

Grandi habló de "emergencia colosal" y de "momentos dramáticos" y estimó que el número de refugiados, que ayer superó los 2 millones, podría estar ahora entre 2.1 y 2.2 millones.

Solo Polonia ha recibido ya más de un millón en una semana y a ese país llegan diariamente 150,000 desplazados.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha calculado que el conflicto podría causar un éxodo de hasta cuatro millones de ucranianos, cerca del 10 % de la población del país.

Grandi calificó de "asombrosa" la respuesta de Polonia, Rumania y Moldavia -países que ha visitado estos días- a la crisis humanitaria, aunque destacó la necesidad de dar apoyo, sobre todo, a este último.

"Moldavia es un país muy pequeño, que no está en la Unión Europea, en un situación especial, con muchos menos recursos que otros y muy vulnerable", dijo.

Los desplazados huidos estos días pertenecen a lo que Grandi calificó de "primera oleada", gente que tiene algunos recursos y conexiones en otros países europeos, y alertó de que si continúa la guerra, llegará otra segunda con personas sin apenas posibilidades ni familia o conocidos fuera de Ucrania, por lo que la ayuda será aún más necesaria.

ACNUR continúa trabajando desde Leópolis (oeste), tras trasladar por seguridad su oficina desde Kiev y desde donde presta ayuda en el interior de Ucrania y a países fronterizos.

Grandi resaltó también la importancia de asegurar corredores humanitarios, que atraviesan una situación "muy inestable", entre acusaciones de ambos bandos de no respetar el alto el fuego.

"No nos olvidemos de otras crisis", resaltó también Grandi, quien recordó que el año pasado ACNUR declaró catorce emergencias humanitarias en el mundo.

Durante su visita a Suecia Grandi se entrevistará también con los ministros de Inmigración y Exteriores, así como con la primera ministra, Magdalena Andersson.