Acróbata china muere tras caer al vacío en pleno espectáculo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- Un video trágico capturó el momento en que una acróbata china cayó varios metros en picada y perdió la vida en pleno espectáculo el pasado sábado, en la ciudad de Suzhou, en la provincia central de Anhui.

De acuerdo con New York Post, la acróbata y su esposo, identificados en los medios locales como Sun Moumou y Zhang Moumou, ambos de 37 años, se encontraban realizando una acrobacia a gran altitud, cuando Suzhou tomó a su compañera por la cintura y se elevaron con ayuda de una grúa.

Segundos después, se ve a la mujer fallar un movimiento y precipitarse desde una gran altura al suelo.

Dicho video fue difundido en redes sociales en donde se escuchan a los espectadores gritar luego de apreciar el desplome de la acróbata.

El espectáculo fue cancelado inmediatamente luego de que se registrara el incidente en donde la mujer fue trasladada a un hospital, sin embargo, momentos después de su ingreso perdió la vida.

Según What's on Weibo, momentos antes del accidente la pareja habría discutido y Sun supuestamente se negó a usar una línea de seguridad para el programa.

Tras estos hechos, las autoridades se comprometieron a realizar una investigación en profundidad sobre la tragedia, que condujo a la cancelación de otras actuaciones, informó Global Times.

Dichas imágenes causaron gran impacto en el país asiático y llevaron a usuarios en redes sociales, medios de comunicación y hasta el mismo gobierno chino a reconocer que esta industria trae aparejados altos niveles de riesgo para los que no existen realmente muchas medidas de seguridad.

Mientras las autoridades locales realizan una investigación a fondo -con la intención de obtener mayores precisiones sobre lo ocurrido-, el Departamento de Cultura y Turismo confesó que la pareja de acróbatas no contaba con la aprobación necesaria para proceder con el acto en primer lugar.

"La empresa Anhui Yaxi Performing Art Media será tratada en consecuencia de ello", sostuvieron.

Otra de las realidades del rubro, analiza la BBC, es que la decisión justamente de no tomar medidas de seguridad durante los shows se debe gran parte a la posibilidad de hacer "más dinero" al ejecutarse presentaciones y/o actos más riesgosos o que tienten a la muerte.