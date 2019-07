Activista que ayudó a inmigrantes en Arizona enfrentará un nuevo juicio

Durante una sesión celebrada este martes en una corte federal, la Fiscalía expresó su deseo de continuar el caso contra Warren tras un juicio que fue declarado nulo luego de que el jurado no alcance una decisión el pasado 11 de junio y que libró al activista de una posible sentencia de hasta 20 años de prisión.



En esta segunda ocasión la Fiscalía ha retirado el cargo mayor, relacionado a tráfico humano, y ha presentado cargos por dos delitos menores por albergar inmigrantes indocumentados.



Al también profesor de la Universidad del Estado de Arizona (ASU) la Fiscalía le ha ofrecido un acuerdo por el que debe aceptar su culpabilidad y que estará vigente hasta diez días antes de que comience este segundo juicio, programado para el próximo 12 de noviembre.



"El Gobierno federal decidió volver a presentar un caso en mi contra aunque de una forma modificada, pero estamos listos para un segundo juicio y más preparados que nunca", dijo Warren a los periodistas a las afueras de la audiencia en Tucson.



El profesor de la Universidad del Estado de Arizona fue arrestado en enero de 2017 durante una redada a un campamento de No Más Muertes, donde los agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron dos inmigrantes indocumentados.



"Ahora tenemos mas conciencia sobre la crisis humanitaria que se vive en la frontera, mas solidaridad de voluntarios, resistencia de residentes al muro fronteriza y más gente poniendo agua en estos momentos cuando es más necesaria", dijo Warren, quien cuestionó las intenciones del Gobierno al continuar con el caso.



Greg Kuykendall, abogado de Warren, dijo que esta vez se enfocará en cuestionar más a los posibles miembros del jurado luego de que el primero fuese declarado nulo, en vista de que 8 jurados votaron a favor de declararlo inocente de todos los cargos y 4 lo vieron culpable.



No descartan que esta vez pudieran llamar a declarar a Irineo Mujica, fundador de Pueblo Sin Fronteras, que ha sido relacionada con la organización de caravanas de inmigrantes centroamericanos a la frontera de los Estados Unidos.