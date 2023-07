Activistas de Seattle acampan en árbol para impedir que sea talado

SEATTLE (AP) — Con cuerdas, un arnés, una hamaca y un sistema de poleas con cubos, activistas enmascarados se han instalado en las ramas de un viejo y grueso cedro para impedir que se tale y abra espacio para construir nuevas viviendas en Seattle.

La protesta en un terreno privado es el último episodio que pone de manifiesto las tensiones que existen en Seattle en torno a la política sobre los árboles, a medida que el cambio climático aumenta las temperaturas y disminuye la cubierta vegetal urbana.

El árbol origen de la protesta —un cedro rojo occidental apodado "Luma"— mide unos 24 metros (80 pies) de altura y tiene dos troncos de 1,2 metros (4 pies) de diámetro cada uno.

Se desconoce su edad, pero los activistas han calculado que podría tener hasta 200 años. La tribu indígena de Snoqualmie quiere que se conserve el árbol por su importancia arqueológica, ya que afirma que los nativos americanos moldearon sus ramas hace generaciones para distinguirlo como indicador de senderos.

Los manifestantes no han querido dar sus nombres por temor a represalias.

"Tenemos que salvar este árbol. Tenemos que ganar porque Luma está marcando la pauta para todos los demás árboles que están amenazados en Seattle", dijo uno de ellos desde el árbol.

La ocupación comenzó el 14 de julio, y los activistas toman turnos de varios días en el árbol.

Algunos vecinos esperan que se conserve.

"Nos hicieron creer que este árbol se iba a conservar", afirmó Andy Stewart, quien vive en la misma manzana. "Luego nos sorprendió saber que los permisos finales se aprobaron incluyendo quitar el árbol".

El árbol se encuentra en un sitio de construcción donde una vivienda unifamiliar será sustituida por seis viviendas repartidas en dos lotes de terreno. Después que el ayuntamiento revisó el sitio y la propuesta, decidió que era necesario retirar el árbol para dar cabida a las nuevas viviendas,

Los planos iniciales citados por los vecinos no mostraban con exactitud la extensión de las raíces del árbol, afirmó Bryan Stevens, portavoz del Departamento de Construcción e Inspecciones.

"El árbol se encuentra en el centro del lote, por lo que es difícil de preservar", señaló Stevens.

Stevens dijo que la ciudad no puede revocar el permiso para retirar el árbol.

El proyecto está financiado por Legacy Group Capital, que no respondió a un correo electrónico de The Associated Press en busca de comentarios.

Esta semana, la tribu Snoqualmie envió una carta a la ciudad en la que pedía a las autoridades que detuvieran el retiro del árbol. La ciudad sugirió a la tribu que se pusiera en contacto con las autoridades estatales para determinar si el árbol se encuentra en un sitio arqueológico.

Ciudades de todo el país se han comprometido a plantar más árboles para combatir el cambio climático y sus efectos. Los árboles no sólo absorben dióxido de carbono, sino que también refrescan las ciudades. Los investigadores también afirman que es necesario cuidar los árboles viejos de las ciudades porque los recién plantados pueden tardar entre 10 y 20 años en empezar a aportar beneficios medioambientales.

Los cedros rojos occidentales pueden vivir hasta 1.500 años en los bosques, según el Departamento de Recursos Naturales de Washington.