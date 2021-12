Acusado de triple homicidio en Texas está prófugo

GARLAND, Texas, EE.UU. (AP) — La policía de un suburbio de Dallas ha acusado a un adolescente de 14 años de homicidio punible con la pena capital por tres asesinatos en una gasolinera, y advirtió que el chico está prófugo, armado y es peligroso.

La policía de Garland —al noreste de Dallas— busca a Abel Elias Acosta, y el miércoles dijo tener evidencia que demuestra que él era el individuo armado que mató a tres adolescentes e hirió a un cuarto en la tienda de la gasolinera el domingo.

Acosta es hijo de Richard Acosta, de 33 años, quien se entregó a la policía el lunes y también está acusado de homicidio punible con la pena de muerte por presuntamente desempeñarse como el conductor que facilitó la huida tras el tiroteo, señaló la policía en un comunicado. Un tribunal juvenil emitió una orden para que Acosta hijo sea detenido, agregó la policía, y autorizó dar a conocer su nombre.

La fiscalía determinará si el adolescente será acusado como menor de edad o como adulto, dijo el teniente Pedro Barineau.

The Associated Press no suele dar los nombres de jóvenes sospechosos de haber cometido un delito, pero en esta ocasión lo hace porque las autoridades indicaron que él es una amenaza a la seguridad pública. La policía dio a conocer el miércoles una fotografía tomada de redes sociales que muestra a un chico que sostiene un arma, el cual dijeron es Acosta.

Acosta no es el adolescente de 14 años que la policía de Garland arrestó el lunes como sospechoso del tiroteo y que entregó a su familia al día siguiente, indicó Barineau. Ese chico, del que la policía no ha dado a conocer su nombre, no es el agresor pero sigue siendo una "persona de interés" en la investigación, agregó.

La policía describió a Acosta hijo como un adolescente hispano de piel clara con pelo oscuro y ojos cafés. Mide aproximadamente 1,64 metros (5 pies y 5 pulgadas) y pesa unos 56 kilos (125 libras).