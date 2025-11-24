Acusan a hija de expresidente sudafricano de reclutar hombres para guerra en Rusia-Ucrania

JOHANNESBURGO (AP) — La policía sudafricana investiga las acusaciones de que la hija del expresidente Jacob Zuma, Duduzile Zuma-Sambudla, atrajo a 17 hombres que ahora están atrapados en Rusia para combatir en la guerra de ese país con Ucrania sin su consentimiento.

Según la portavoz de la policía, Athlenda Mathe, una declaración jurada presentada por la hermana de Zuma-Sambudla, Nkosazana Bonganini Zuma-Mncube, alega que Zuma-Sambudla y otras dos personas atrajeron con engaños a los hombres afirmando que recibirían entrenamiento de seguridad en Rusia. Por ahora no hay detalles sobre las otras dos personas.

La declaración jurada alega que fueron entregados a un grupo mercenario ruso y obligados a combatir en la guerra. El documento agrega que ocho de los 17 hombres eran miembros de la familia de las hermanas.

Mathe dijo el domingo que cualquier cargo policial "aún debe determinarse a través de una investigación exhaustiva".

El ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Ronald Lamola, comentó a los periodistas al margen de la cumbre del G20 en Johannesburgo durante el fin de semana que se estaban llevando a cabo esfuerzos diplomáticos con Rusia y Ucrania para repatriar a los hombres.

"La policía debe investigar y quien esté involucrado en esto debe ser arrestado", afirmó Lamola, que agregó: "No es una situación fácil porque están en las líneas del frente de esta batalla, pero tenemos la esperanza de que habrá avances".

A principios de este mes, el gobierno de Sudáfrica informó que había recibido llamadas de auxilio de los hombres, de entre 20 y 39 años, quienes dijeron que estaban atrapados en la región oriental de Donbás, devastada por la guerra en Ucrania.

El gobierno detalló que los hombres se habían unido a fuerzas mercenarias bajo el pretexto de contratos de empleo lucrativos.

Rusia ha sido acusada de reclutar hombres de otros países para combatir en la guerra bajo el pretexto de ofrecerles empleos. También se le ha acusado de engañar a mujeres de Sudáfrica y otros países africanos para trabajar en fábricas de drones rusas a través de campañas en redes sociales que les prometían empleos en áreas como los banquetes y la hospitalidad.

Según la ley sudafricana, es ilegal que ciudadanos y entidades ofrezcan o proporcionen asistencia militar a gobiernos de otros países o participen en ejércitos extranjeros a menos que estén autorizados por el gobierno de Sudáfrica.

Zuma-Sambudla es integrante del Parlamento por el Partido MK, que su padre fundó en 2023 luego de ser expulsado del gobernante Congreso Nacional Africano, que lideró de 2007 a 2017.

Actualmente está siendo juzgada por cargos no relacionados con los disturbios mortales en Sudáfrica en 2021. Se le acusa de incitarlos con publicaciones en redes sociales.

Zuma-Sambudla y el Partido MK no respondieron a una solicitud de comentarios.