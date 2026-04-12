Acusan a sudanés por muerte de 4 migrantes

Londres, Ing.- Un sudanés que presuntamente conducía un bote inflable relacionado con la muerte de cuatro migrantes que intentaban cruzar el canal de la Mancha fue acusado bajo una nueva ley británica de inmigración, informaron autoridades.

Alnour Mohamed Ali, de 27 años, fue acusado de poner en peligro a otras personas durante un viaje por mar al Reino Unido, indicó la Agencia Nacional contra el Crimen.

La nueva ley permite al Reino Unido ampliar el alcance de su jurisdicción para tomar contra los migrantes que realizan la peligrosa travesía marítima.

Dos hombres y dos mujeres murieron el jueves por las fuertes corrientes cuando intentaban abordar la embarcación que, según se alega, conducía Ali frente a la costa de Calais.

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Los fiscales dijeron que Ali entró al Reino Unido sin autorización legal vía marítima desde Francia y que durante el viaje provocó o creó un riesgo de muerte o lesiones graves, según las acusaciones leídas durante una comparecencia ante el Tribunal de Magistrados.

Las autoridades francesas rescataron a otras 38 personas del agua. Ali y otros 73 migrantes continuaron luego hacia Inglaterra, donde fueron detenidos, indicó la Agencia Anticrimen.