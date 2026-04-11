Trump celebra éxito de misión Artemis II tras amerizaje de Orion
El presidente de EU elogió a la tripulación y adelantó que el siguiente objetivo será Marte
"¬Felicitaciones a la magnífica y talentosa tripulación de Artemis II! Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje perfecto, y como presidente de los Estados Unidos, ¬no podría estar más orgulloso!", manifestó hoy el presidente estadounidense, Donald Trump.
"Espero verlos pronto en la Casa Blanca. Lo repetiremos, y luego, siguiente paso: Marte!", escribió Trump en Truth tras el amerizaje de la nave Orion.
Según la Casa Blanca, Trump presenció en directo el amerizaje del Artemis II.
El presidente, que asistía a un evento de MAGA en Virginia, había instalado un televisor para él y sus invitados.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Trump celebra éxito de misión Artemis II tras amerizaje de Orion
El Universal
El presidente de EU elogió a la tripulación y adelantó que el siguiente objetivo será Marte
Israel y Hezbolá arrecian ataques
AP
Israelíes matan a 13 miembros de las fuerzas de seguridad del Líbano antes de iniciar diálogo
Exitosa misión de Artemis II
AP
Ameriza Orión, para concluir el primer viaje de la humanidad a la Luna en más de medio siglo