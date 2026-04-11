Trump celebra éxito de misión Artemis II tras amerizaje de Orion

"¬Felicitaciones a la magnífica y talentosa tripulación de Artemis II! Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje perfecto, y como presidente de los Estados Unidos, ¬no podría estar más orgulloso!", manifestó hoy el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Espero verlos pronto en la Casa Blanca. Lo repetiremos, y luego, siguiente paso: Marte!", escribió Trump en Truth tras el amerizaje de la nave Orion.

Según la Casa Blanca, Trump presenció en directo el amerizaje del Artemis II.

El presidente, que asistía a un evento de MAGA en Virginia, había instalado un televisor para él y sus invitados.

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