Acusan de homicidio a alumnos por muerte de maestra en EEUU

Dos estudiantes de 16 años fueron acusados de homicidio por la muerte de una profesora de secundaria cuyo cuerpo fue hallado oculto en un parque del sureste de Iowa, informaron el jueves las autoridades.

Los investigadores dijeron que Nohema Graber, profesora de español en la escuela secundaria Fairfield, fue reportada como desaparecida el martes y sus restos fueron encontrados más tarde ese día en el parque de Chautauqua, en Fairfield, ubicado a 153 kilómetros (95 millas) al sureste de Des Moines, reportó el diario The Ottumwa Courier. La ciudad cuenta con una población de unas 9.400 personas.

Willard Noble Chaiden Miller y Jeremy Everett Goodale, ambos estudiantes en la escuela, han sido acusados como adultos de homicidio doloso y asociación delictuosa para cometer homicidio en primer grado, señaló el Departamento de Policía del condado de Jefferson.

Los documentos entregados a la corte el jueves de su primera comparecencia mostraban que aún no tienen abogados. Ambos comparecieron a través de una videollamada. El magistrado Stephan Small ordenó que un defensor público representara a Goodale. Los documentos señalaron que Miller no solicitó un abogado designado por la corte y de momento no estaba claro quién lo representaría.

Graber, de 66 años, sufrió un "traumatismo craneal infligido", de acuerdo con documentos judiciales publicados el jueves por la tarde. Su cuerpo fue encontrado oculto bajo una lona, una carretilla y durmientes en el parque, donde solía pasear por las tardes.

La policía recibió una pista acerca de que Goodale había publicado detalles sobre la planeación del asesinato y un posible motivo en las redes sociales, de acuerdo con los documentos judiciales, los cuales no mencionaron el posible móvil.

Una orden de registro en las viviendas de los sospechosos encontró prendas de vestir que parecían tener sangre, dijo la policía.

Graber impartía clases de español en la escuela secundaria Fairfield desde 2012. Anteriormente enseñó en el distrito escolar de la comunidad de Ottumwa.

Las clases fueron suspendidas el jueves en la escuela de Fairfield y las del viernes también, informó el distrito.