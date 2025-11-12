Adelita Grijalva jura como nueva representante de EEUU, firma petición para votar archivos Epstein

WASHINGTON (AP) — La demócrata Adelita Grijalva prestó juramento el miércoles como la miembro más reciente del Congreso, más de siete semanas después de ganar una elección especial en Arizona para ocupar el escaño que anteriormente ocupaba su difunto padre.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, tomó juramento a Grijalva poco antes de que la cámara vuelva a sesionar para votar sobre un acuerdo para financiar al gobierno federal. Después de pronunciar un discurso en el pleno, Grijalva firmó una petición de descarga para eventualmente desencadenar una votación para liberar los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, ya que con la de ella se alcanzan las 218 firmas necesarias.

La incorporación de Grijalva pone a la Cámara de Representantes con una estrecha mayoría republicana de 220-214. Grijalva prometió continuar el legado de su padre de abogar por políticas progresistas en temas como el ambientalismo, los derechos laborales y la soberanía tribal.

En un discurso en el pleno de la cámara después de prestar juramento, Grijalva dijo que era hora de que el Congreso "restaurara un control y equilibrio completo a esta administración".

"Podemos y debemos hacerlo mejor. Lo que más preocupa no es lo que ha hecho esta administración, sino lo que la mayoría de este cuerpo no ha logrado hacer", expresó.

La incorporación de Grijalva pone fin a un retraso de varias semanas que ella y otros demócratas dijeron que tenía como propósito evitar que firmara la petición sobre los archivos Epstein.

Grijalva había dicho que se uniría a la petición del representante republicano Thomas Massie después de asumir el cargo, dándole las 218 firmas necesarias. Tres republicanos han firmado la petición de Massie: las representantes Lauren Boebert, Nancy Mace y Marjorie Taylor Greene.