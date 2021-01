Además de la de Trump, estas son otras cuentas bloqueadas por Twitter

La semana pasada, luego de que las autoridades electorales de Estados Unidos declararan ganador a Joe Biden, algunos partidarios de Donald Trump decidieron manifestar su inconformidad tomando el Capitolio. La situación desencadenó una reacción por parte de las redes sociales que eliminaron contenido con la intención de frenar la incitación a la violencia y como consecuencia de todo eso, Trump y otros personajes polémicos se quedaron sin su cuenta de Twitter.

Desde el viernes ya no está disponible la cuenta @realDonaldTrump. Pero no es la única que Twitter eliminó de su plataforma, también tomó medidas contra un par de asociados cercanos del presidente como parte de un esfuerzo para contener el movimiento de conspiración QAnon.

Así, el primer asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, y el ex abogado de la campaña de Trump, Sidney Powell, fueron suspendidos bajo la política de "actividad dañina coordinada" de Twitter. Ron Watkins, quien anteriormente dirigía 8kun (anteriormente 8chan) también vio su cuenta eliminada.

También la cuenta de Gary Coby, que figura en LinkedIn como el director digital de la campaña 2020 de Trump, fue suspendida después de que, aparentemente, se la ofreció a al director de redes sociales de la Casa Blanca, Dan Scavino, para mostrar el avatar a Trump y publicar sus mensajes.

"Hemos dejado claro que tomaremos medidas firmes de aplicación de la ley sobre el comportamiento que tiene el potencial de provocar daños fuera de línea y, dado el potencial renovado de violencia que rodea a este tipo de comportamiento en los próximos días, suspenderemos permanentemente las cuentas que sean únicamente dedicado a compartir contenido de QAnon", dijo un portavoz de Twitter al medio TechCrunch.

Básicamente quienes creen en la teoría de QAnon aseguran que el presidente Trump está librando una batalla secreta contra un grupo de enemigos políticos que participan en el tráfico sexual de niños, entre otras afirmaciones.

Cabe recordar que Twitter ya había restringido el contenido relacionado con QAnon desde mediados de 2020 pero ahora sus reglas al respecto son más estrictas.

Por otra parte, en las cuentas mencionadas también se difundió el rumor de que algunas máquinas de votación cambiaron los votos por Trump para beneficiar a Biden.

Temen que ataquen las oficinas de Twitter

Twitter explicó que suspendió permanentemente a @realDonaldTrump, la cuenta personal del presidente saliente "debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia". Ello tras la publicación de algunos tweets en donde, por ejemplo, señalaba que no asistiría a la toma de protesta de Biden y que los "patriotas" no serían silenciados.

La plataforma ya había actuado en contra de algunas publicaciones del todavía presidente de Estados Unidos. Sin embargo, había mantenido su cuenta debido a que consideraba que eran de interés público por tratarse de un funcionario público.

Al final, la compañía decidió que incluso los presidentes "no están completamente por encima de nuestras reglas y no pueden usar Twitter para incitar a la violencia, entre otras cosas". Es así que, a pesar de que Donald Trump eliminó algunos tweets que la plataforma había señalado como un peligro, terminó por perder su perfil personal.

Ante la situación, a través de la cuenta de @POTUS, que pertenece a los presidentes de Estados Unidos, y que el 20 de enero será entregada a Joe Biden, Trump acusó a los empleados de Twitter de conspirar con sus oponentes políticos. "Como he estado diciendo durante mucho tiempo, Twitter ha ido cada vez más lejos en la prohibición de la libertad de expresión, y esta noche, los empleados de Twitter se han coordinado con los demócratas y la izquierda radical para eliminar mi cuenta de su plataforma, para silenciarme a mí, y a USTED, los 75.000.000 de grandes patriotas que votaron por mí".

Más tarde publicó los mismos mensajes en @TeamTrump, la cuenta oficial de la campaña de Trump, antes de que se suspendiera la cuenta.

En ambos casos los tweets solo permanecieron activos durante unos minutos pues Twitter no permite a las personas prohibidas utilizar cuentas alternativas.

Por todo ello Trump anunció que pronto se unirá a una nueva plataforma o comenzará la propia.

Pero ahora la policía de San Francisco se está preparando para una protesta en favor de Trump en las oficinas de Twitter, aunque la mayoría de los empleados están trabajando de forma remota. Las autoridades aclararon que no piensan frenar el derecho a la manifestación, pero estarán al pendiente para que no se salga de control.