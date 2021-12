Agentes de la DEA no podrán andar como "Andrés por su casa" en México

Luego de que México decidiera otorgar visas para agentes de la DEA con el objeto de poder desplegarse en territorio nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tendrán que sujetarse la nueva ley de seguridad, respetar la soberanía y no meterse en todos lados como "Andrés por su casa".

Durante su conferencia de prensa, en las instalaciones de la 22 Zona Militar, el titular del Ejecutivo instruyó al canciller Marcelo Ebrard a dar a conocer el número de agentes que tendrán visa, porque ya no es como antes que esos temas se mantenían en la opacidad.

"Que se dé a conocer la ley que se reformó para que todos sepamos, nada oculto, nada hecho a espaldas a la gente como era antes que los mexicanos no sabían cuántos agentes del extranjero operaban en el país", dijo el presidente.

"Hasta acompañaban en los operativos a los elementos de las Fuerzas Armadas y de los policías, hasta declaraban los embajadores Estados Unidos, me acuerdo que cuándo detuvieron y ajusticiaron o fue abatido como se le quiera llamar un jefe de grupo famoso, en Morelos, Arturo Beltrán Leyva, aparte de qué profanaron el cuerpo, hicieron Publicidad".

Criticó que incluso un embajador de Estados Unidos en México declaró que dicho operativo fue hecho en conjunto con la Secretaría de Marina porque le tenían más confianza que el Ejército mexicano.

"Entraban como ´Andrés por su casa´, no, no porque es la soberanía que tenemos que proteger y tenemos que actuar con respeto pero con apego al ordenamiento legal".

Al recordar el fallido operativo Rápido y Furioso, el Mandatario dijo que no permitirá ningún operativo que vulnere nuestra soberanía, pero "tenemos que cooperar, actuar de manera conjunta y lo estamos haciendo con las agencias, con el Departamento de Estado, con el gobierno de Estados Unidos".