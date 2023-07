Agentes de Texas empujan a niños migrantes de regreso al Río Bravo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- El reporte que dio a conocer el diario Houston Chronicle, según el cual agentes de Texas están empujando a niños pequeños y bebés lactantes de vuelta al Río Bravo (Río Grande en Estados Unidos), desató reacciones de indignación en Estados Unidos.

"Es una política absolutamente monstruosa, inhumana. A las tropas del gobernador [de Texas, Greg] Abbott les han dicho que empujen a los niños de regreso al Río Grande para que se ahoguen", dijo el representante demócrata Joaquín Castro en Twitter.

El exrepresentante demócrata Beto O'Rourke llamó a Abbott un "matón. Un asesino. Un demonio. La gente muere mientras tú juegas a la guerra contra madres y niños indefensos".

El también representante demócrata Raúl M. Grijalva dijo que "esto es inconcebible. Es inhumano. Es cruel. Sólo un monstruo implementaría tal política".

El senador Roland Gutiérrez tuiteó: "Dejaron que niños indefensos murieran en Uvalde [en la masacre escolar en esta escuela de Texas]. No es difícil creer que envíen a niños indefensos a la frontera a morir. No es sobre seguridad, es sobre crueldad. Es una mier... y lucharé contra esto con todo lo que tengo".

El representante Jimmy Gómez dijo: "gobernador Abbott, se puede pudrir en el infierno".

Incluso la exprimera dama y excandidata presidencial, Hillary Clinton, se manifestó: "Ordenar que empujen a los niños hacia el río. ¡Por Dios!".

El Houston Chronicle citó un correo de un policía del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés), según el cual, los agentes que envió Abbott para encargarse de enfrentar el tema migratorio recibieron la orden de empujarlos de vuelta al río y de no darles agua, incluso en condiciones climáticas extremas.

Hasta este martes, Abbott no se ha manifestado al respecto.