Aguayo recomienda a AMLO serenarse y mejorar su comprensión lectora

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego de que este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Sergio Aguayo que presente pruebas de su gobierno aplica los mismos métodos en el conflicto del CIDE como los aplicó Gustavo Díaz Ordaz en el movimiento de 1968, el académico le sugirió al titular del Ejecutivo que se serene.



Además, le pidió a López Obrador que mejore su comprensión lectora porque jamás lo ha comparado con el expresidente Gustavo Díaz Ordaz ni lo considera represor.

"Dije que en su gobierno --Conacyt -- hay ecos del 68 por el menosprecio a estudiantes y académicos, en los modos autoritarios y en la negativa al diálogo. Sobre esto último presentaré evidencias", señaló el académico.

"El presidente me acusa de deshonestidad intelectual por haber asegurado que en el manejo del conflicto en el CIDE su gobierno replica los modos autoritarios y la negativa al diálogo practicados por Gustavo Díaz Ordaz. Tengo la evidencia para demostrarlo", expresó Aguayo ante los señalamientos.

En su conferencia matutina, López Obrador llamó a Sergio Aguayo a que presente pruebas de que su gobierno aplica los mismos métodos represivos en el conflicto del CIDE, que el expresidente Gustavo Díaz Ordaz en el movimiento estudiantil del 68.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador también aseguró que el escritor y activista Javier Sicilia, quien lo comparó recientemente en un artículo con Hitler, se obnubila por el coraje de haberse puesto de manifiesto que, al igual que varios intelectuales, no tienen ideales y de que se demostrara que en realidad son conservadores.

"Ya la gente está muy despierta, muy avispada, por eso es el coraje de los que se consideraban líderes de opinión, los que manejaban, supuestamente la opinión pública, pues ya no.

"Ahí los veo (...) la señora Dresser, Denise Dresser; un acuerdo que emitió que es como un memorándum para que se avance en los trámites y empujar al elefante, lo confunde y dice ´se ha dado un golpe de Estado´.

"Hay un conflicto en el CIDE, y hay diálogo o no diálogo, están en eso, y dicen ´es como el 68´, una desproporción. Pero además otro intelectual, famoso, Sergio Aguayo que dice que tiene pruebas; pues por qué no las presenta de que somos como Díaz Ordaz, llegó a decir eso. A ver ¿Cuáles son las pruebas que tiene?

"Y ya ayer de plano Sicilia dice que soy Hitler, ja ja ja, pero los entiendo, se obnubilan por el coraje de que se puso de manifiesto que no tienen convicciones, no tienen principios, no tienen ideales, son muy acomodaticios y ahora que hay un cambio verdadero y que son momentos de definición, ellos optaron por el conservadurismo, demostraron lo que son: conservadores", aseveró López Obrador.