Al alza, cifras por el brote de ébola en RDC

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Nairobi, Kenia.- Al menos 220 "muertes sospechosas" por ébola se han registrado ya en la República Democrática del Congo (RDC), informó este lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Hay más de 900 casos sospechosos y 220 fallecimientos sospechosos", indicó Tedros durante una reunión ministerial virtual de salud organizada por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África) de la Unión Africana (UA) sobre la situación del ébola en el continente.

Además, confirmó que este martes viajará a la RDC junto con el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Chikwe Ihekweazu.

"Estamos intentando ponernos al día con una epidemia que se propaga muy rápidamente. Estamos ampliando urgentemente las operaciones, pero por el momento la epidemia nos supera", reconoció el jefe de la OMS.

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También recordó que las provincias de Ituri y Kivu del Norte, ambas en el este de la RDC, se encuentran sumidas en un largo conflicto entre el Ejército congoleño y grupos rebeldes, cuya intensificación en los últimos meses ha provocado el desplazamiento de cientos de miles de personas.

La "complejidad" de este brote también tiene que ver con la falta de vacunas y tratamientos aprobados para la cepa Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 %, según la OMS.

Para revertir esta situación, Tedros subrayó que la semana pasada la OMS convocó a los líderes de la Red Provisional de Contramedidas Médicas, una iniciativa promovida por esa agencia de la ONU, para revisar el desarrollo de vacunas, tratamientos y pruebas diagnósticas.

Este viernes, la OMS elevó de "alto" a "muy alto" el riesgo por el brote dentro de la RDC, mientras el riesgo se mantiene como "alto" a nivel de la región de África subsahariana y "bajo" a escala global.

Diez países de África se hallan en "alto riesgo" de verse afectados por la epidemia declarada en el este de la RDC y en Uganda, al compartir frontera con esas dos naciones, advirtió este sábado la agencia de salud pública de la Unión Africana.