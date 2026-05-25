Estados Unidos ataca en Irán para proteger a sus soldados

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WASHINGTON (AP) — Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron el lunes que llevaron a cabo ataques en legítima defensa en el sur de Irán, incluyendo plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocan minas, incluso mientras el presidente Donald Trump afirmaba en redes sociales que las negociaciones estaban "progresando satisfactoriamente".

Acciones de la autoridad

Los ataques se realizaron "para proteger a nuestros soldados de amenazas planteadas por fuerzas iraníes", expresó en un comunicado el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, pero aclaró que las fuerzas armadas están "actuando con moderación durante el alto fuego en curso".

Por el momento no había más detalles, incluidos más pormenores sobre las amenazas de Irán y lo que esto significa para las negociaciones. Previamente, Trump afirmó que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra contra Irán debería incluir el requisito de que varios países adicionales, entre ellos Arabia Saudí y Pakistán, se sumen a los Acuerdos de Abraham, los pactos negociados por Estados Unidos con el fin de normalizar las relaciones con Israel y que se forjaron durante el primer mandato del republicano.

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Hizo la propuesta en momentos en que el incipiente acuerdo con Irán enfrenta críticas de otros republicanos que están a favor de una línea más dura hacia Irán, lo cual podría añadir nuevas complicaciones diplomáticas a las negociaciones.

Trump mencionó a Arabia Saudí y Qatar, diciendo que son países que deberían sumarse "de inmediato", junto con Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania. Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en los primeros países en sumarse en 2020.

Escribió que, "después de todo el trabajo realizado por Estados Unidos para tratar de armar este rompecabezas tan complejo, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, simultáneamente, se sumen a los Acuerdos de Abraham".

¿Cómo ocurrió la propuesta de Trump?

Desde hace tiempo Trump ha albergado esperanzas de que Arabia Saudí se sume, pero el reino ha sostenido que cualquier acuerdo de normalización requiere primero establecer una vía clara para la creación de un Estado palestino. Eso también es clave para Pakistán, que está entre los países que no tienen relaciones diplomáticas con Israel.

Syed Mohammad Ali, analista que vive en Islamabad, hizo notar que la postura paquistaní sobre Israel sigue sin cambios, pese a la propuesta más reciente de Trump.

El presidente dijo que se refirió al plan de los Acuerdos de Abraham durante las negociaciones del sábado. Indicó que aceptaría que "uno o dos" países se negaran a firmar, pero señaló que la mayoría deberían estar dispuestos. Egipto y Jordania ya reconocen formalmente a Israel y tienen tratados de paz de larga data. Turquía reconoció por primera vez a Israel en 1949.

Masud Khan, exembajador de Pakistán en Estados Unidos, dijo que aún está por verse cuán viable podría ser la propuesta para los países en la lista de Trump.

"La invocación de los Acuerdos de Abraham en esta etapa le da una dimensión completamente nueva a los procesos diplomáticos y de mediación porque este tema no estaba en la agenda", apuntó, y se refirió a la presión que enfrenta Trump en su país para alcanzar un acuerdo favorable.

Aun así, observó Khan, "la vía diplomática todavía está funcionando, y creo que Pakistán ocupa un lugar central en ella, respaldado por países de la región".

Sigue sin estar claro cuándo o cómo podría completarse cualquier acuerdo con Irán. Trump planteó que incluso Irán podría sumarse a los acuerdos a la larga, si se llega a un consenso.

Los acuerdos son una serie de pactos diplomáticos, económicos y de seguridad creados con influencia de Estados Unidos durante el primer mandato de Trump, originalmente entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, a los cuales siguieron Sudán, Marruecos y, más recientemente, Kazajistán.

Fueron presentados como una iniciativa para promover la cooperación entre países de Oriente Medio y el norte de África, y el gobierno los vio como una forma de allanar en parte el camino hacia vínculos plenos con Israel.