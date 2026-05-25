logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BÚSQUEDA INFINITA

Fotogalería

BÚSQUEDA INFINITA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Harry Styles y Zoe Kravitz planean boda íntima en Reino Unido

La pareja prepara una ceremonia privada en Reino Unido para finales de 2026 con familiares y amigos cercanos.

Por El Universal

Mayo 25, 2026 08:12 p.m.
A
Harry Styles y Zoe Kravitz planean boda íntima en Reino Unido
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Harry Styles y Zoe Kravitz estarían próximos a contraer matrimonio este mismo invierno, según reportes internacionales.

      Detalles confirmados sobre la boda

      De acuerdo con información publicada por Page Six, el cantante y la actriz se encuentran en plenos preparativos para su boda, que se llevará a cabo en Reino Unido durante la temporada navideña.

      La ceremonia será muy íntima, con una lista de invitados integrada únicamente por familiares y amigos cercanos, según una fuente cercana a la pareja.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Cronología del romance y compromiso

      El exintegrante de One Direction y la hija de Lenny Kravitz iniciaron su relación hace menos de un año, pero el amor entre ambos ha sido evidente desde entonces.

      Fueron vistos por primera vez juntos en agosto de 2025 en Roma, donde mostraron una evidente cercanía. Posteriormente, la prensa los captó compartiendo momentos en Nueva York, Los Ángeles, Londres y, más recientemente, en Ámsterdam, ciudad donde Styles comenzó su gira mundial.

      Los rumores sobre su compromiso surgieron en abril pasado, cuando Zoe fue vista en la capital británica luciendo un anillo de diamantes.

      Para Zoe Kravitz, esta sería su segunda boda. Anteriormente estuvo casada con Karl Glusman y luego comprometida con Channing Tatum, relación que terminó en 2024.

      En contraste, para Harry Styles sería su primer matrimonio, tras años de relaciones mediáticas con figuras como Taylor Swift, Kendall Jenner y Olivia Wilde.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Harry Styles y Zoe Kravitz planean boda íntima en Reino Unido
      Harry Styles y Zoe Kravitz planean boda íntima en Reino Unido

      Harry Styles y Zoe Kravitz planean boda íntima en Reino Unido

      SLP

      El Universal

      La pareja prepara una ceremonia privada en Reino Unido para finales de 2026 con familiares y amigos cercanos.

      Karol G, Maluma y Tito Double P brillan en AMAs 2026 en Las Vegas
      Karol G, Maluma y Tito Double P brillan en AMAs 2026 en Las Vegas

      Karol G, Maluma y Tito Double P brillan en AMAs 2026 en Las Vegas

      SLP

      El Universal

      La alfombra azul de los AMAs 2026 en Las Vegas destacó por la presencia de artistas latinos como Karol G y Maluma.

      Hallan sin vida a Stewart McLean: autoridades investigan homicidio
      Hallan sin vida a Stewart McLean: autoridades investigan homicidio

      Hallan sin vida a Stewart McLean: autoridades investigan homicidio

      SLP

      El Universal

      McLean destacó en producciones de Vancouver como

      Gerardo Bazúa desea lo mejor a Paulina Rubio y Colate
      Gerardo Bazúa desea lo mejor a Paulina Rubio y Colate

      Gerardo Bazúa desea lo mejor a Paulina Rubio y "Colate"

      SLP

      El Universal

      El cantante asegura no tener problemas con Paulina Rubio y mantiene buena relación por su hijo menor, Eros.