SIP cuestiona llamado de Sheinbaum a no ver TV Azteca

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó este lunes de "desafortunadas" las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien llamó a "no ver" TV Azteca, tras acusar a la televisora de difundir "mentiras" contra su gobierno.

SIP y Alianza de Medios Mx critican declaraciones de Sheinbaum

"Consideramos desafortunadas las declaraciones de la presidenta Sheinbaum llamando a no ver TV Azteca", publicó la SIP en su cuenta de X.

"Tales señalamientos desde el poder hacia medios de comunicación agravan la estigmatización y pueden afectar el ejercicio de la libertad de prensa", agregó en el post, en el que republicó un comunicado de la Alianza de Medios Mx, que también externó su preocupación por las palabras de la Presidenta.

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En el comunicado retomado por la SIP, la Alianza de Medios Mx señaló que este tipo de pronunciamientos desde la Presidencia resultan delicados, pues alimentan un ambiente adverso para el ejercicio periodístico y preocupan por su cercanía con formas de censura directa.

Asimismo, destacó que la libertad de expresión y la libertad de prensa no solo protegen el derecho de los medios a informar, investigar, cuestionar y opinar, sino también el derecho de las audiencias a decidir libremente cómo, dónde y a través de qué plataformas informarse.

Finalmente, hizo un llamado a preservar un clima de respeto al trabajo periodístico, al pluralismo informativo y al derecho de las audiencias a acceder a diversos contenidos.

Declaraciones de Sheinbaum sobre Salinas Pliego y TV Azteca

A Sheinbaum se le preguntó durante su conferencia matutina sobre el colectivo "Mexicanos, el Grito de Paz", que inició una campaña contra el gobierno federal, incluyendo la colocación de lonas con imágenes de figuras a las que llama narcopolíticos. La periodista señaló que "llama la atención" que quienes difunden esas lonas, y la campaña en general, son perfiles cercanos a Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca.

Sheinbaum respondió: "No vean TV Azteca". Acto seguido, bromeó con que "se va a enojar Salinas Pliego y va a estar escribiendo un tuit, bueno, un X, en este instante".

La Mandataria añadió que propuso a Luisa María Alcalde, consejera jurídica federal, dar el premio "El mitómano de la semana".

"Es que de verdad es increíble las mentiras, pero descaradas", señaló Sheinbaum, quien mantiene un enfrentamiento con Salinas Pliego, entre otras cosas, por el adeudo del empresario con Hacienda.

Tras los dichos de Sheinbaum, TV Azteca emitió un comunicado en el que denunció lo que llamó "un intento evidente de censura y una agresión directa a la libertad de expresión y de prensa".