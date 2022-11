Al Qaeda pide a musulmanes mantenerse alejados de la Copa del Mundo

A-AA+

La rama regional Al Qaeda lanzó un mensaje para todos los musulmanes invitándolos a que no asistan ni estén al pendiente de lo que suceda en la Copa del Mundo 2022 en Qatar. La organización terrorista, eso sí, no llegó a amenazar aún con ataques letales.

Al Qaeda criticó a Qatar por "llevar personas inmorales, homosexuales, sembradores de corrupción y ateísmo a la Península Arábiga".

"Advertimos a nuestros hermanos musulmanes que no sigan este evento ni asistan a él", dice el comunicado publicado por el grupo paramilitar yihadista. Sin embargo, no han realizado amenazas de ningún tipo que atenten con la organización del evento mundialista.