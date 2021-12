Alemania prevé gran aumento de casos de COVID por ómicron

El ministro de salud de Alemania vaticinó el viernes que la proporción de infecciones con la contagiosa variante ómicron del coronavirus aumentará pronunciadamente en los próximos días, y llamó a la población a evitar contagios durante las navidades.

Las autoridades alemanas prevén otra ola de casos de COVID-19 debido al ómicron, aunque hasta ahora la variante delta ha sido la dominante en el país y la cantidad de casos ha ido disminuyendo tras subir abruptamente el mes pasado.

"La proporción de casos de ómicron aumentará MUY pronunciadamente en los próximos días", escribió el ministro Karl Lauterbach en Twitter.

Reconoció que habrá demoras en el reporte de casos por parte de las diversas oficinas de salud locales debido al feriado, pero "estamos vigilando de cerca los acontecimientos".

"Por favor eviten los contagios durante las celebraciones", escribió Lauterbach. "Incluso los vacunados deberían hacerse la prueba".

El canciller Olaf Scholz tuiteó que sabe que es difícil evitar el contacto personal durante las fiestas "pero si nos unimos y nos ponemos la vacuna, superaremos esta crisis".

Según el centro nacional de control de enfermedades, Alemania tenía hasta el miércoles 3.198 casos de COVID-19 atribuidos a ómicron, un 25% más que el día anterior. El jueves, el centro médico añadió que de esas personas, 48 fueron hospitalizadas y una murió.

Las autoridades alemanas han impuesto nuevas restricciones, mientras la mayoría de las regiones están clausurando clubes nocturnos y aplicando otras medidas. En la mayoría de los casos las restricciones entrarán en vigor después del feriado, aunque algunas empezarán el viernes.

En un mensaje televisado, el presidente Frank-Walter Steinmeier declaró que es responsabilidad de cada individuo al igual que las autoridades de actuar responsablemente durante la crisis sanitaria.

"El Estado no puede ponerse la mascarilla por nosotros, no puede vacunarse por nosotros", afirmó Steinmeier. "No, depende de nosotros, de cada uno de nosotros".