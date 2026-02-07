Alto mando ruso, herido de bala

Moscú, Rusia.- El teniente general Vladímir Alexéev, primer subcomandante del Estado Mayor del Ejército ruso, fue hospitalizado con heridas de bala tras un atentado cometido en Moscú, según el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

La portavoz del CIR, Svetlana Petrenko, informó que este viernes "una persona no identificada efectuó varios disparos" contra el general en un edificio ubicado en la carretera de Volokolamsk, al noroeste de la capital rusa, "y huyó del lugar de los hechos".

Alexéev es conocido por ser uno de los altos mandos del Ejército ruso que trató de negociar en Rostov con el jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner, Yevgueni Prigozhin, durante la rebelión protagonizada por esta formación paramilitar a mediados de 2023.

"En estos momentos los investigadores y criminalistas del departamento capitalino del CIR trabajan en el lugar de los hechos, se estudian las grabaciones de las cámaras de seguridad, se interrogan testigos del suceso", añadió Petrenko, al señalar que se busca identificar a las personas vinculadas al ataque.

