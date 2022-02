América Latina, la otra ofensiva del Kremlin

SAN JOSÉ, Costa Rica, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- Las sanciones económicas que Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Canadá, Australia y Japón impusieron a Rusia por invadir Ucrania podrían perjudicar el flujo de las renovadas inversiones rusas en Cuba, Venezuela y Nicaragua, principales aliados de Moscú en América Latina y el Caribe, aunque también tendrían el efecto contrario e intensificar la presencia militar y económica de la potencia euroasiática en La Habana, Caracas y Managua.

La UE pronosticó este jueves que, por el castigo internacional, Rusia sufrirá una caída económica, un incremento del costo de su endeudamiento, de la inflación y de la fuga de capitales, y un daño a su base industrial.

Pero un viejo ejemplo evidenció que, antes de retroceder, Rusia aceleraría su ofensiva en los tres países latinoamericanos.

En más de 63 años de revolución comunista cubana, a la Unión Soviética, primero (de 1960 a 1991), y a Rusia, después (de 1991 en adelante), nunca les importó el embargo económico total que EU impuso en 1962 a Cuba, y Moscú tampoco dejó de suministrar ayuda militar, petrolera y comercial a La Habana.

Rusia, que sabía que si invadía Ucrania recibiría un fuerte acoso económico occidental contra sus finanzas, extendió anteayer hasta 2027 el cobro a Cuba de una deuda por 2 mil 300 millones de dólares que Moscú concedió a La Habana de 2006 a 2020 para proyectos socioeconómicos.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, condonó en 2014 una deuda por 30 mil millones de dólares que Cuba recibió cuando todavía existía la Unión Soviética (desintegrada en 1991) y que se acumuló. "No es fácil prever lo que vaya a ocurrir. Las presiones internacionales sobre Rusia están a la vista y son amenazantes en términos financieros. Pero hemos aprendido cómo se manejan los países sancionados", afirmó la abogada venezolana Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, organización no estatal de Venezuela sobre seguridad y defensa.

"Irán hace mucho aprendió y dio lecciones de cómo sobrevivir frente a las sanciones internacionales. Venezuela, de alguna manera y pese la enorme crisis, también ha jugado cómo sortearlas. Irán sigue llevando combustibles y armas a Venezuela. Rusia le sigue vendiendo armas a Venezuela", dijo San Miguel a EL UNIVERSAL. "Pudiéramos pensar que [las sanciones por Ucrania] perjudicarían la inversión rusa en Venezuela, pero más bien podrían significar una profundización de esa presencia para jugar en el mercado sublegal de dividendos. ¿Abandona Rusia a Venezuela? No. Todo lo contrario: va a utilizar este puente económico y geopolítico de enorme significado", expuso.

"Las sanciones sirven si toda la comunidad internacional las aplica", adujo el politólogo costarricense Carlos Murillo, director del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la (estatal) Universidad de Costa Rica. "Los países aprendieron a saltarse las sanciones. Siempre hay un país que evita implementarlas y pierden efectividad", explicó Murillo a este diario.