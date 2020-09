América mira con atención a Europa, que se reblinda por los rebrotes de COVID

América cierra esta semana con 15.363.002 de contagios a causa de la COVID-19, que se resiste a desaparecer o contenerse en una Europa que vuelve a ser centro de atención ante el incremento de positivos por coronavirus, posicionando de nuevo a España y Francia como los más afectados.



Los pronósticos de las segundas olas o rebrotes como han sido calificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) son una realidad en el viejo continente y por eso el organismo pide a los países europeos "coherencia regional" y acciones coordinadas contra la "situación muy seria" ante un nuevo pico de la pandemia.



Según la OMS, en las últimas dos semanas, más de la mitad de estados en Europa registró un incremento de casos de más del 10 % y en siete países incluso se duplicaron.



Situación que mira con atención América en donde registra 525.513 fallecidos de los casi 949.000 muertos a nivel mundial, y que según el mapa de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos figura como el primero en número de casos (6.710.585) y decesos (198.306).



Así, mientras los países europeos se reblindan de los efectos de la COVID-19 como por ejemplo estudiar medidas más restrictivas e incluso nuevos confinamientos, América Latina que ya cuenta con 8.652.417 positivos y 327.207 muertes busca reactivarse económicamente ante los grises pronósticos de la OCDE.



EE.UU. Y SU VACUNA EN ABRIL DE 2021



En medio del ambiente electoral rumbo a las presidenciales el próximo mes de noviembre en EE.UU., el presidente Donald Trump prometió que la vacuna contra la COVID-19 estará disponible para todos los estadounidenses hacia abril.



"Habremos fabricado al menos 100 millones de dosis de vacuna antes de finales de año, y probablemente mucho más que eso. Cientos de millones de dosis estarán disponibles cada mes y esperamos que haya vacunas suficientes para todos los estadounidenses hacia abril", dijo el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca.



La vacuna contra la COVID ha centrado el debate político en el país y Trump nsistió en que, tan pronto como las autoridades la aprueben, comenzará su distribución en las 24 horas siguientes, para lo que emplearán la ayuda de las Fuerzas Armadas.



OMS: "NO BAJAR LOS BRAZOS"



Como si de una caja registradora se tratara, el hecho de que hoy el mundo sume más de 30 millones de casos por COVID-19 no deja de preocupar a la OMS, que ha pedido no bajar los brazos y mantener los esfuerzos en la lucha contra la pandemia.



El ritmo al que las infecciones han aumentado en las últimas semanas muestra cierta estabilidad, pero no una tendencia visible a la baja, con entre 1,8 y 2 millones de casos que se agregan cada semana a las estadísticas.



Y es que América Latina sigue figurando en el radar de los países con más casos activos, a pesar de que India desde hace una semana y media está en el segundo lugar a nivel mundial (5.214.677 positivos y 84.372 decesos), Brasil sigue como tercero en la lista con 135.793 muertes, mientras que el número de infectados se acerca ya a los 4,5 millones.



Ante el llamado del organismo internacional, pareciera que el presidente Jair Bolsonaro, quien contrajo el virus, hace caso omiso de las recomendaciones al señalar que "quedarse en casa" para evitar la propagación de la COVID es cosa de "débiles".



La Alcaldía de Manaos, capital del estado brasileño de Amazonas, volvió este viernes a una "situación de emergencia" ante el repunte de casos, motivo por el cual impuso nuevas restricciones y reforzó su red sanitaria.



En medio del escepticismo de Bolsonaro, todo lo contrario ocurre en Argentina. El país, décimo en el mundo con 601.713 infectados y 12.491 fallecidos y ante el temor de un colapso sanitario, hizo que el presidente Alberto Fernández extendiera de nuevo las medidas de aislamiento con la opción de profundizarlo en algunas zonas del país.



LA TÓMBOLA DE PERÚ, COLOMBIA Y MÉXICO



Los tres países latinoamericanos que figuran en el ranking mundial de afectación por el virus y que cambian de lugar aleatoriamente son Perú, Colombia y México, que desde hace más de un mes no abandonan los 10 primeros lugares.



Perú, quinto, con 750.098 contagiados y con 31.146 decesos, hoy no solo vive la crisis de la pandemia en el país sino también una política ante la posible destitución de su presidente Martín Vizcarra por parte del Congreso relacionado en un caso de corrupción.



Colombia, que en algunos momentos ocupó el quinto lugar o el séptimo, ahora se ubica en el sexto con casi 744.000 positivos y 23.665, en un país donde poco a poco la reactivación económica y que este viernes en una reunión virtual organizada por Naciones Unidas para impulsar sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), defendió el manejo que le ha dado a la pandemia.



México, que registra 684.113 contagios y 72.179 fallecimientos, hoy recordó el momento en que un sismo de magnitud 7,1 en septiembre de 2017 dejó más de 20.000 damnificados que aún esperan las ayudas para la reconstrucción de sus viviendas.



PRESIDENTE DE GUATEMALA CONTRAE COVID



Guatemala, que cumple seis meses de pandemia y es uno de los países de Centroamérica con las cifras más altas de contagio con 83.664 casos y 3.036, hoy conoció que su presidente Alejandro Giamattei contrajo la COVID-19 y se encuentra estable, aunque con algunos síntomas leves.



Según el gobernante, llevaba cinco pruebas anteriores con resultados negativos en los últimos meses hasta que la noche del jueves dio positivo.



Así mismo el país abre de nuevo su aeropuerto principal, La Aurora, con un vuelo procedente de Florida tras poco más de seis meses de cierre desde el 15 de marzo, dos días después de que se detectara el primer caso por parte del Ministerio de Salud.



RETORNO DE NICARAGÜENSES Y VENEZOLANOS



En Nicaragua un total de 59.108 nicaragüenses han retornado en medio de la pandemia, según un informe divulgado por el Ministerio de Gobernación.



Aunque el país no cerró sus fronteras ni aeropuertos, la mayoría de países sí lo hicieron, incluyendo los vecinos de Centroamérica, lo que mermó en el flujo de viajeros.



En medio de este panorama, hasta ahora el Gobierno nicaragüense reporta 147 fallecidos y 4.961 casos confirmados, mientras que el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19,ha informado de 2.707 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 10.205 casos sospechosos.



Mientras en Panamá (104.138 casos y 2.213 fallecidos) unos 300 ciudadanos de Venezuela varados por la pandemia retornarán este sábado a su país en tres vuelos humanitarios operados por la estatal venezolana Conviasa.