American Airlines inaugura ruta Ciudad de México-Chicago

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- American Airlines inauguró un nuevo servicio desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional de O'Hare en Chicago.

Esta nueva ruta complementará la operación de la aerolínea en la Ciudad de México, que incluirá este invierno hasta 97 vuelos semanales a siete centros de conexiones en Estados Unidos, incluyendo Dallas Fort Worth, Miami, Nueva York (JFK), Charlotte, Phoenix, Los Ángeles y Chicago.

"Este invierno esperamos fortalecer aún más nuestra presencia en la Ciudad de México con el nuevo servicio a Chicago, ampliando nuestra capacidad en el Aeropuerto Benito Juárez en un 10% y ofreciendo a nuestros clientes aún más opciones para viajar a los Estados Unidos", afirmó José María Giraldo, director general de Operaciones para México, el Caribe, Canadá y Centroamérica de la aerolínea.

"Con esta nueva ruta, los clientes podrán conectar a nuestro centro de operaciones de Chicago y con más de 465 vuelos diarios en horas pico a más de 160 destinos", agregó.

El servicio hacia Chicago operará con un Boeing 737 con capacidad para 172 pasajeros, incluyendo 16 asientos en clase ejecutiva.

Este invierno, American planea operar hasta 144 vuelos diarios desde 30 destinos en México hacia Estados Unidos, incluyendo un nuevo servicio de temporada entre Chicago y Querétaro a partir del 18 de diciembre, así como el lanzamiento de su destino número 30 en el país, Puerto Escondido, a partir del 3 de diciembre.

American Airlines ofrece miles de vuelos diarios en más de 60 países.