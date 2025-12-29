Amplían búsqueda de españoles tras naufragio

Labuan Bajo, Indonesia.- Los equipos de rescate de Indonesia reforzaron este domingo el operativo de búsqueda para tratar de localizar a los cuatro españoles desaparecidos desde el hundimiento el pasado viernes de un barco turístico en aguas cerca de la isla de Padar, en el este del archipiélago.

Alrededor de las 21:00 hora local arribó al puerto de Labuan Bajo, cercano al lugar del incidente y uno desde donde actúan los rescatistas, el barco de KN Puntadewa, uno de los principales en la región de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate.

En el navío, que tiene previsto partir al alba del lunes hacia las aguas del norte de Padar, viajan 27 tripulantes, que se unirán a los 70 efectivos, incluidos equipos de buzos, que participaron en el operativo este domingo, que concluyó al anochecer.

Uno de los objetivos principales del operativo, que este domingo amplió el área de búsqueda "a 5,25 millas náuticas desde el lugar del incidente", es ubicar la localización de la parte del barco hundida, donde podrían haber quedado atrapados los desaparecidos.

La zona del naufragio "es muy profunda y hay unas corrientes muy, muy fuertes", remarca el rescatista sobre las dificultades a las que se enfrentan.

Los cuatro desaparecidos son Fernando Martín Carreras, exfutbolista y tres menores: un hijo de Martín y dos de los hijos de Andrea Ortuño, casada recientemente con Martín.