Arresto domiciliario a 10, por golpistas

Sao Paulo, Bra.- Un juez brasileño emitió el sábado órdenes de arresto domiciliario para diez personas halladas culpables de participar en un complot para mantener al expresidente Jair Bolsonaro en el poder después de que perdió las elecciones de 2022.

La decisión del juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes se produjo solo unas horas después de que las autoridades en el vecino Paraguay arrestaron a un excomandante de policía también condenado por el complot, y lo devolvieron a Brasil.

Silvinei Vasques, exdirector de la Policía Federal de Carreteras de Brasil, fue extraditado a Brasil viernes por la noche, después de ingresar secretamente a Paraguay y tratar de abordar un vuelo a El Salvador usando documentos paraguayos. Según la policía brasileña, Vasques se quitó su monitor de tobillo el jueves y condujo a Paraguay en un coche de alquiler.

Las diez personas sujetas a órdenes de arresto domiciliario durante este sábado enfrentaban medidas cautelares, como el uso de monitores de tobillo, o se les había ordenado permanecer en el mismo lugar cada noche.

Por su parte, el expresidente Jair Bolsonaro fue sometido este mismo sábado a una nueva cirugía para tratar las crisis de hipo que padece desde hace meses, informó su familia.