Andrés de York es vetado del cumpleaños del duque de Edimburgo

De nada le ha valido ser el hijo consentido de la reina Isabel II: el príncipe Andrés sigue castigado desde que su amistad con el presunto pederasta fallecido Jeffrey Epstein lo puso en el centro de acusaciones y de investigaciones por parte del FBI, pues además de que lo sacaron de la agenda oficial para atender asuntos reales y de que dieron de baja su perfil de la página oficial de la familia real, han ocurrido más censuras por parte de su propia madre.

El papá de las princesas Eugenia y Beatriz de York se vio principalmente afectado desde que ofreció una entrevista a la cadena BBC, en la que aseguró que no se arrepiente de su relación con Epstein, el millonario acusado de tráfico y abuso sexual contra menores de edad. Virginia Robert, víctima de Epstein, acusó al duque de York como uno de sus agresores.

Otras de las censuras que Andrés de York ha vivido como consecuencia de los escándalos sexuales es pasar por alto su cumpleaños número 60, no aparecer en las fotos de recuerdo de la boda de su hija Beatriz de York con Edoardo Mapelli y, la más reciente: no podrá presentarse en el próximo cumpleaños del príncipe Felipe, su padre, quien el 10 de junio de 2021 cumplirá 100 años y será festejado con una gran celebración. Tampoco estará presente en la exposición fotográfica en honor al duque de Edumburgo.

Recientemente, la fiscalía de Nueva York aseguró que ha intentado contactar al príncipe Andrés para pedir su declaración sobre el caso Jeffrey Epstein, pero no se ha obtenido respuesta. "The Sun" y "Daily Mail" informaron que un miembro del palacio reveló que el hijo de la reina Isabel ll canceló su viaje anual de golf a España porque le pone nervioso abandonar Reino Unido en medio de una investigación realizada por las autoridades estadounidenses sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.