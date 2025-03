Trudeau no levantará los aranceles de represalia de Canadá si Trump mantiene los de EEUU

TORONTO (AP) — El primer ministro canadiense Justin Trudeau no está dispuesto a levantar los aranceles de represalia de Canadá si el presidente estadounidense Donald Trump mantiene algún arancel contra su país, dijo un alto funcionario del gobierno a The Associated Press.

El funcionario confirmó la postura bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto.

Trump impuso aranceles contra los tres principales socios comerciales de Washington, lo que provocó una inmediata represalia de México, Canadá y China, y produjo una caída en los mercados financieros. Trump estableció aranceles de 25% a las importaciones mexicanas y canadienses, aunque limitó el gravamen a 10% sobre la energía canadiense.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo que podrían producirse excepciones, suavizando la postura de Estados Unidos después de que la afectación al mercado de valores provocada por el aumento de impuestos preocupara a los consumidores y diera inicio a una guerra comercial.

En una entrevista realizada el miércoles con Bloomberg Television, Lutnick afirmó que Trump actualizaría sus planes de aranceles con un anuncio por la tarde, posiblemente eximiendo a algunos sectores, como el automotriz, de los impuestos a la importación.

"Habrá aranceles, seamos claros", dijo Lutnick. "Pero lo que (Trump) está pensando es a qué sectores del mercado tal vez —tal vez— considerará darles alivio hasta que lleguemos, por supuesto, al 2 de abril."

El 2 de abril, Trump planea anunciar lo que él llama aranceles "recíprocos" para igualar los aranceles, impuestos y subsidios establecidos por otros países. Eso podría aumentar drásticamente las tasas arancelarias que se cobran a escala global sin descartar el riesgo de un arancel más amplio.

Lutnick dijo que hablaría el miércoles por la mañana con Trump sobre las posibles opciones respecto a Canadá y México, y afirmó que ambos países trabajan para abordar las preocupaciones del presidente estadounidense sobre el tráfico de drogas. Lutnick indicó que se espera que Trump anuncie su decisión el miércoles por la tarde.

El gobierno canadiense indicó que no aceptaría nada menos que la eliminación de los aranceles.

"No nos interesa llegar a un punto intermedio y tener algún arancel reducido. Canadá quiere que se eliminen los aranceles", dijo el ministro de Finanzas canadiense, Dominic LeBlanc, a la Canadian Broadcasting Corporation.