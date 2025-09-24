logo pulso
Cómo disfrutar de un libro, aunque no tengas mucho tiempo

Cómo disfrutar de un libro, aunque no tengas mucho tiempo

Ardilla agresiva envía a residentes de San Francisco a urgencias

Vecinos de Lucas Valley en alerta tras ataques de ardilla. Dos personas heridas por mordeduras y arañazos.

Por AP

Septiembre 24, 2025 08:59 p.m.
Ardilla agresiva envía a residentes de San Francisco a urgencias

SAN FRANCISCO (AP) — Residentes de una ciudad del Área de la Bahía de San Francisco están en alerta por una ardilla agresiva que ha enviado a por lo menos dos personas a la sala de urgencias para recibir tratamiento médico.

Joan Heblack contó a KGO-TV, filial de ABC, que estaba caminando en el vecindario de Lucas Valley en San Rafael cuando una ardilla aparentemente salió de la nada y atacó su pierna, arañándola y mordiéndola.

"Se aferró a mi pierna. La cola estaba volando por aquí. Yo estaba como: '¡Quítenmela, quítenmela!'", relató Heblack.

Isabel Campoy también dijo que fue atacada mientras caminaba en la misma área. La ardilla se lanzó desde el suelo hacia su cara y terminó en su brazo, dejándolo ensangrentado, comentó.

Ambas mujeres fueron a la sala de urgencias, informó la estación de televisión en su historia del lunes.

Ahora se han colocado volantes que advierten a los residentes que la ardilla no es una broma y que más de cinco personas han sido atacadas por una "ardilla muy mala" que "sale de la nada".

Lisa Bloch, de Marin Humane, dice que no han recibido informes de ataques de ardillas desde mediados de septiembre. Si la ardilla vuelve a aparecer, la organización sin fines de lucro se coordinará con el estado para retirar al animal, manifestó.

"Hemos visto este tipo de comportamiento antes", expresó. "Casi siempre es porque alguien ha estado alimentando al animal".

Lo bueno es que las ardillas no son vectores de la rabia. Bloch dice que la gente nunca debería alimentar a la fauna silvestre.

San Rafael está en el condado de Marin, a unos 32 kilómetros (20 millas) al norte de San Francisco. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

