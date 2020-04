Argentina prepara fosas para víctimas

Buenos Aires, Arg.- Decenas de fosas se suceden en hilera en un cementerio de la provincia argentina de Córdoba, aunque aún no ha sido arrasada por el nuevo coronavirus como otras de la región. La intención no es asustar a la población, sino anticiparse a los efectos de la pandemia.

Varios hombres cubiertos con barbijos y trajes para prevenir contagios llevan días cavando las sepulturas en el Cementerio San Vicente, unos 700 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.

Las imágenes de los pozos en la tierra, que por momentos traen a la memoria las fosas comunes cavadas en Nueva York, sorprendieron a la población de Córdoba, donde hasta ahora se han reportado seis fallecidos y poco más de 200 infectados por Covid-19.

"Siguen cavando, desde marzo llevan 270 y hay unas 180 marcadas y definidas en el terreno. No dieron fecha de finalización", dijo a The Associated Press Damián Bizzi, portavoz del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales al que pertenecen los trabajadores abocados a esa tarea.

En Argentina hay 2.334 infectados y 109 muertos por el nuevo coronavirus. Más de 70% de los pacientes se concentran en la provincia de Buenos Aires, la ciudad capital y las provincias de Córdoba y Santa Fe.

El objetivo es evitar situaciones como la que sufrió la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, donde decenas de familias tuvieron que convivir con los fallecidos porque los organismos estatales no pasaban a retirar los cuerpos a causa de la desorganización administrativa y logística derivada de la pandemia. Algunos cuerpos fueron abandonados en las calles debido a los malos olores que emanaban.

"Pretendemos que los cuerpos tengan el mejor tratamiento posible", señaló David Moisés Dib, jefe del Instituto de Medicina Forense de Córdoba e integrante del COE.