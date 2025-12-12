"Arquitectos de la IA", persona del año de Time

Nueva York.- Los arquitectos de la inteligencia artificial (IA), como Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jensen Huang y Sam Altman, fueron elegidos este jueves como Persona del Año 2025 por la revista Time, "por inaugurar la era de las máquinas pensantes, por asombrar y preocupar a la humanidad, por transformar el presente y trascender los límites de lo posible".

Una de las imágenes de portada que se asemeja a la fotografía "Lunch Atop a Skyscraper" de la década de 1930 muestra a ocho líderes tecnológicos sentados en la viga: el CEO de Meta, Mark Zuckerberg; la directora ejecutiva de AMD, Lisa Su; el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk; el CEO de Nvidia, Jensen Huang; el CEO de OpenAI, Sam Altman; el CEO de la división DeepMind de Google, Demis Hassabis; el CEO de Anthropic, Dario Amodei; y la pionera de la IA Fei-Fei Li, quien lanzó su propia startup World Labs el año pasado.

Otra imagen de portada muestra andamios rodeando las letras gigantes "IA" hechas para parecer componentes de computadora.

"2025 fue el año en que el potencial de la inteligencia artificial se manifestó en todo su esplendor, y cuando quedó claro que no habría vuelta atrás", destaca la revista.

Además, la revista nombró al actor Leonardo DiCaprio como el Artista del Año; al director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, como CEO del Año; a la jugadora de baloncesto A´ja Wilson como Atleta del Año; y a la película de animación KPop Demon Hunters como Revelación del Año.