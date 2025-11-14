logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Los momentos más destacados de los Latin Grammy en Las Vegas

Fotogalería

Los momentos más destacados de los Latin Grammy en Las Vegas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Arranca la COP30 en Brasil con Ceremonia Inaugural

José Rivera conmemora aniversario de erupción en Armero, Colombia.

Por AP

Noviembre 14, 2025 01:29 p.m.
A
Arranca la COP30 en Brasil con Ceremonia Inaugural

Un grupo indígena asistió a la ceremonia inaugural de la Cumbre de los Pueblos, celebrada al margen de la conferencia climática COP30, mientras otras personas paseaban a orillas de un río al atardecer en Belém, Brasil.

José Rivera rezó ante una imagen de la Virgen María pintada en un árbol en Armero, Colombia, en la víspera del 40 aniversario de la erupción del volcán Nevado del Ruiz que mató a unas 25,000 personas y arrasó el pueblo.

 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arranca la COP30 en Brasil con Ceremonia Inaugural
Arranca la COP30 en Brasil con Ceremonia Inaugural

Arranca la COP30 en Brasil con Ceremonia Inaugural

SLP

AP

José Rivera conmemora aniversario de erupción en Armero, Colombia.

Accidente en Florida lleva a suspensión de norma sobre licencias de inmigrantes
Accidente en Florida lleva a suspensión de norma sobre licencias de inmigrantes

Accidente en Florida lleva a suspensión de norma sobre licencias de inmigrantes

SLP

AP

California revoca miles de licencias de conducir comerciales debido a problemas con inmigrantes.

Israel devuelve cuerpos de palestinos a Gaza tras acuerdo de alto el fuego
Israel devuelve cuerpos de palestinos a Gaza tras acuerdo de alto el fuego

Israel devuelve cuerpos de palestinos a Gaza tras acuerdo de alto el fuego

SLP

AP

Familias desplazadas en Gaza luchan por protegerse de las lluvias invernales. Refugios improvisados en riesgo.

Talibanes de Afganistán implicados en ataque en Islamabad
Talibanes de Afganistán implicados en ataque en Islamabad

Talibanes de Afganistán implicados en ataque en Islamabad

SLP

AP

Detenidos cuatro milicianos por atentado suicida en tribunal de Islamabad. Relación con Talibanes de Afganistán y declaraciones del ministro del Interior sobre la operación conjunta.