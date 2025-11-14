Arranca la COP30 en Brasil con Ceremonia Inaugural
José Rivera conmemora aniversario de erupción en Armero, Colombia.
Un grupo indígena asistió a la ceremonia inaugural de la Cumbre de los Pueblos, celebrada al margen de la conferencia climática COP30, mientras otras personas paseaban a orillas de un río al atardecer en Belém, Brasil.
José Rivera rezó ante una imagen de la Virgen María pintada en un árbol en Armero, Colombia, en la víspera del 40 aniversario de la erupción del volcán Nevado del Ruiz que mató a unas 25,000 personas y arrasó el pueblo.
AP
Accidente en Florida lleva a suspensión de norma sobre licencias de inmigrantes
AP
California revoca miles de licencias de conducir comerciales debido a problemas con inmigrantes.
Israel devuelve cuerpos de palestinos a Gaza tras acuerdo de alto el fuego
AP
Familias desplazadas en Gaza luchan por protegerse de las lluvias invernales. Refugios improvisados en riesgo.