Arrestan a clérigos por protestas vs. ICE

MINNEAPOLIS, Minnesota.- La policía arrestó a unos 100 clérigos que se manifestaban el viernes en el aeropuerto más grande de Minnesota contra las redadas migratorias, mientras miles de personas se reunían en el centro de Minneapolis para protestar contra la batida del gobierno federal, pese a las bajas temperaturas.

Las protestas son parte de un movimiento más amplio contra las redadas migratorias en todo el estado, en el que sindicatos, organizaciones progresistas y clérigos han instalado a los habitantes de Minnesota a no acudir al trabajo, a la escuela e incluso a las tiendas. Los líderes religiosos se reunieron en el aeropuerto para protestar contra los vuelos de deportación y para pedir a las aerolíneas que exijan el fin de lo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha llamado su mayor operación de control migratorio.

Los clérigos recibieron citaciones por delitos menores de allanamiento y por no cumplir con un oficial de paz y luego fueron liberados, dijo Jeff Lea, portavoz de la Comisión de Aeropuertos Metropolitanos. Fueron arrestados afuera de la terminal principal del Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul porque excedieron las estipulaciones de su permiso para manifestarse y afectaron las operaciones de las aerolíneas, indicó.

La reverenda Mariah Furness Tollgaard, de la iglesia Hamline en St. Paul, dijo que la policía les ordenó irse, pero ella y otros decidieron quedarse y ser arrestados para mostrar apoyo a los migrantes, incluidos miembros de su congregación que tienen miedo de salir de sus casas. Planeaba regresar a su iglesia después de su breve detención para realizar una vigilia de oración.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí