Arrestan en Londres a exembajador Peter Mandelson por caso Epstein
El arresto ocurre tras registros en el domicilio de Mandelson y vínculos con Jeffrey Epstein.
LONDRES, Inglaterra, febrero 23 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Lapolicía de Londresarrestó este lunes al exembajador británico en Estados Unidos,
Peter Mandelson, en una investigación por mala conducta en un cargo público, en medio de acusaciones sobre sus vínculos con el financiero estadounidense muerto en prisión, Jeffrey Epstein.
"Los agentes arrestaron a un hombre de 72 años bajo sospecha de mala conducta en un cargo público", declaró la Policía Metropolitana en un comunicado, tras registros previos en el domicilio de Mandelson y después de que imágenes de televisión parecieran mostrarlo siendo retirado de su domicilio.
