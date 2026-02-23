logo pulso
Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Arrestan en Londres a exembajador Peter Mandelson por caso Epstein

El arresto ocurre tras registros en el domicilio de Mandelson y vínculos con Jeffrey Epstein.

Por El Universal

Febrero 23, 2026 02:45 p.m.
Arrestan en Londres a exembajador Peter Mandelson por caso Epstein

LONDRES, Inglaterra, febrero 23 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- La

policía de Londres
arrestó este lunes al exembajador británico en Estados Unidos,

Peter Mandelson, en una investigación por mala conducta en un cargo público, en medio de acusaciones sobre sus vínculos con el financiero estadounidense muerto en prisión, Jeffrey Epstein.
"Los agentes arrestaron a un hombre de 72 años bajo sospecha de mala conducta en un cargo público", declaró la Policía Metropolitana en un comunicado, tras registros previos en el domicilio de Mandelson y después de que imágenes de televisión parecieran mostrarlo siendo retirado de su domicilio.

