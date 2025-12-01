logo pulso
Boletos duplicados y decepción en Taquería La Dua

Boletos duplicados y decepción en "Taquería La Dua"

Artesano de Actopan triunfa en Concurso de Nacimientos con obra 'Nacimiento en Belén Otomí'

La obra 'Nacimiento en Belén Otomí' de Salomón Rugerio destaca en certamen artesanal

Por El Universal

Diciembre 01, 2025 07:25 p.m.
Artesano de Actopan triunfa en Concurso de Nacimientos con obra Nacimiento en Belén Otomí

ACTOPAN, Hgo., diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- El artesano Salomón Rugerio Rojas, originario de la comunidad de Chicavasco, en Actopan, obtuvo el primer lugar en la XIX edición del Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos 2025.

Su pieza, titulada "Nacimiento en Belén Otomí", destacó por el uso de fibras vegetales como ixtle, palma real y lechuguilla, trabajadas con técnicas tradicionales como el tejido de tornillo, de mil nudos o tebhe. También incorporó tintes naturales obtenidos de pericón, cúrcuma, palo Brasil y cáscara de granada, elementos que resaltaron la originalidad y maestría de la obra entre decenas de propuestas provenientes de todo el país.

Este reconocimiento se logró con el acompañamiento institucional de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (Sebiso), tras el compromiso del gobernador Julio Menchaca Salazar (Morena) de fortalecer la identidad cultural de la entidad. A través de la dependencia, cuatro artesanas y artesanos hidalguenses participaron en esta edición del certamen, realizado en el Museo del Carmen, en la Ciudad de México.

En el marco del Año de la Mujer Indígena, la convocatoria fue emitida por la Secretaría de Cultura federal, Fonart, INBAL, INAH, el Museo del Carmen, el INPI y Fomento Cultural Banamex, reuniendo piezas de todas las entidades del país.

Ricardo Gómez Moreno, titular de la Sebiso, destacó que desde el inicio de la administración se han otorgado apoyos para capacitaciones, mejora de talleres y equipamiento en puntos de venta, acciones que impulsan el desarrollo del sector artesanal.

Por su parte, Areli Maya Monzalvo, subsecretaria de Fomento Artesanal, subrayó que este logro refleja tanto el talento de las y los creadores hidalguenses como el respaldo institucional que permite proyectar su trabajo a nivel nacional."Cuando se respalda y se acompaña a nuestros artesanos, el resultado es tangible. El talento siempre ha estado ahí; hoy abrimos camino para que sea visto y valorado en los mejores escenarios del país", afirmó.

Finalmente, la Sebiso reiteró su compromiso con el crecimiento del sector artesanal mediante concursos, programas de apoyo y vinculaciones que impulsen la presencia del arte del Valle del Mezquital y de otras regiones de Hidalgo en más espacios, contribuyendo así a la preservación de la identidad cultural.

Artesano de Actopan triunfa en Concurso de Nacimientos con obra 'Nacimiento en Belén Otomí'

La obra 'Nacimiento en Belén Otomí' de Salomón Rugerio destaca en certamen artesanal

