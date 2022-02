Asesino de conductora de Uber en EU tenía historial criminal, revelan

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Calvin Crew, el acusado por el homicidio de Christina Spicuzza, la conductora de Uber que suplicó por su vida, tenía historial criminal, revelaron medios estadounidenses.

Un video en la cámara del vehículo que ella conducía captó el momento en el que Crew se sube al auto, el pasado 10 de febrero, para asaltar a Spicuzza, originaria de Pitcairn, Pennsylvania.

Fue la novia de Crew, Tanaya Mullen, quien ordenó el Uber. Ella no ha sido acusada por este caso.

"Tienes que estar bromeando", se le oye decir a Spicuzza en el video cuando él le apunta con su arma.

"Es un arma", le dice Crew.

"Vamos, tengo familia", insiste ella.

"Yo también tengo familia. Ahora, conduce", revira él.

En la grabación se ve cómo él le apunta en la cabeza y cómo ella le ruega que no le haga nada porque tiene "cuatro hijos".

"Te lo ruego, tengo cuatro hijos", se oye a Spicuzza.

Tras obligarla a manejar hasta una zona boscosa, Crew toma el celular de Spicuzza e intenta sacar dinero transfiriéndolo a sus cuentas. Se cree que hacia las 21:34 horas locales el hombre asesinó a la mujer de 38 años.

El cadáver fue localizado dos días después, en una ladera en Monroeville, un suburbio de Pittsburgh.

De acuerdo con los documentos judiciales, se le encontró boca abajo, con un cubrebocas, y al lado de su cuerpo un casquillo de 9 mm cerca de su cuerpo. El vehículo fue ubicado ese mismo día en Pitcairn. La autopsia reveló que murió por herida de bala en la cabeza.

Crew, afroestadounidense de 22 años, fue acusado de homicidio criminal, robo, robo de vehículo motorizado, portación de arma de fuego sin licencia y manipulación de pruebas físicas.

De acuerdo con medios estadounidenses, Crew, detenido días después de que se localizara el cadáver de Spicuzza, tiene un historial delictivo que se remonta a su juventud y enfrenta cargos por uso de armas de fuego en otro caso penal activo por delitos cometidos el 10 de septiembre de 2020.

Se enfrenta a un delito grave relacionado con la venta y transferencia de armas de fuego y a un delito menor de falsificación no declarada a las autoridades.

Fue procesado por esos cargos y puesto en libertad bajo su propia responsabilidad, indican los documentos judiciales.

Tras ser procesado, el pasado día 18, por el caso Spicuzza, el juez Robert Paul Dzvonick le denegó la libertad bajo fianza.

Brandon Marto, pareja de Spicuzza y quien denunció su desaparición, se declaró "agotado emocionalmente", tras agradecer las manifestaciones de apoyo y solidaridad. En su cuenta en Facebook, pidió "oraciones para que mis hijos no sufran emocionalmente, y para que yo tenga la fuerza para superar esto por mis hijos. Estoy completamente roto y horrorizado. Estoy tan perdido sin ella".