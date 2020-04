Asesor de Donald Trump revela cómo puede volver el deporte en 2020

El regreso del deporte en 2020 es algo esperado, pero no seguro y, aunque las Ligas contemplan escenarios para volver, serán las autoridades sanitarias quienes determinen si es posible y las condiciones para hacerlo.

Este miércoles el Dr. Anthony Fauci, considerado el epidemiólogo más importante de Estados Unidos, señaló el camino que luce más viable para que 2020 no concluya sin actividad deportiva, por lo menos al norte del Río Bravo.

"Hay una forma de lograrlo: que nadie vaya a los estadios. Poner a los jugadores en grandes hoteles, donde sea que quieran jugar, y tenerlos bien vigilados", dijo.

De acuerdo con Fauci, quien funge como asesor de salud del gobierno de Donald Trump, el 'control' de los atletas —en el caso que planteó— consistiría en apartarlos y hacerles pruebas de coronavirus cada semana para evitar un posible contagio entre ellos o allegados.

Hace una semana, un estudio realizado por la Universidad Seton Hall reveló que el 72% de los estadounidenses se rehusaría a asistir a los partidos de sus equipos favoritos si no se desarrolla antes una vacuna contra el Covid-19, y sólo el 13% de la población no tendría inconveniente en ir a los estadios tal como lo hacía antes de la pandemia.