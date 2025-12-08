Ataque aéreo en Myanmar mata civiles en Sagaing

BANGKOK (AP) — Un ataque aéreo del ejército de Myanmar en una casa de té en la región centro-norte de Sagaing del país la semana pasada mató al menos a 18 civiles e hirió a otros 20, dijo el lunes un aldeano local y medios de comunicación independientes.

El ataque es el último de una serie de frecuentes bombardeos dirigidos a fuerzas armadas pro-democracia mientras el país se acerca a las elecciones de finales de este mes. Los ataques a menudo causan bajas civiles.

Myanmar está en crisis desde el golpe de Estado al gobierno electo de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero de 2021, que desencadenó una oposición popular generalizada. Después de que las manifestaciones pacíficas fueron reprimidas con fuerza letal, muchos opositores al régimen militar tomaron las armas, y grandes partes del país están ahora envueltas en conflicto.

El nuevo ataque ocurrió el 5 de diciembre, poco después de las 8 de la noche en la aldea de Mayakan en el municipio de Tabayin, dijo un residente. La aldea, a unos 120 kilómetros (75 millas) al noroeste de Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, es más conocida por su antiguo nombre de Depayin.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El aldeano, que se apresuró al lugar del ataque para ayudar a las víctimas, dijo a The Associated Press que un niño de 5 años y dos maestros de escuela estaban entre los muertos en el ataque en la casa de té donde decenas de personas se reunieron para ver el torneo de fútbol de Myanmar contra Filipinas en televisión.

Las casas de té en Myanmar son el equivalente a las cafeterías de barrio en Occidente, donde la gente se queda tomando tazas de té dulce, se reúne para hablar, comer y conectar con la vida comunitaria.

El aldeano, que habló bajo condición de anonimato porque teme ser arrestado por el ejército, dijo que dos bombas lanzadas por un avión de combate explotaron poco después de que sonaron las sirenas de ataque aéreo, matando a muchas personas en la casa de té que no tuvieron tiempo de buscar refugio. Más de 20 casas cerca de la tienda resultaron dañadas.

También dijo que no había habido combates recientes en el área, aunque Sagaing es un bastión de la resistencia contra el régimen. El gobierno militar ha intensificado los ataques aéreos contra la Fuerza de Defensa del Pueblo, grupo armado prodemocracia, y las milicias étnicas para recuperar territorio antes de las elecciones del 28 de diciembre. Las fuerzas de resistencia no tienen defensa contra los ataques aéreos.

El ejército no anunció ningún ataque en el área.

Algunos residentes huyeron de la aldea después del funeral de las víctimas el sábado, mientras que los que permanecieron estaban cavando refugios antiaéreos, dijo el aldeano.

Medios de comunicación independientes en línea, incluido el servicio de noticias Myanmar Now, publicaron imágenes y videos que supuestamente muestran los escombros del ataque aéreo.