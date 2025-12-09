logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Fotogalería

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Ataque en Myanmar; se reportan 18 víctimas

Por AP

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Ataque en Myanmar; se reportan 18 víctimas

Bangkok, Tailandia.- Un ataque aéreo del ejército de Myanmar en una casa de té en la región centro-norte de Sagaing del país la semana pasada mató al menos a 18 civiles e hirió a otros 20, dijo un aldeano local.

El ataque es el último de una serie de frecuentes bombardeos dirigidos a fuerzas armadas pro-democracia mientras el país se acerca a las elecciones de finales de este mes. Los ataques a menudo causan bajas civiles.

Myanmar está en crisis desde el golpe de Estado al gobierno electo de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero de 2021, que desencadenó una oposición popular generalizada. Después de que las manifestaciones pacíficas fueron reprimidas con fuerza letal, muchos opositores al régimen militar tomaron las armas, y grandes partes del país están ahora envueltas en conflicto.

El nuevo ataque ocurrió el 5 de diciembre, poco después de las 8 de la noche en la aldea de Mayakan en el municipio de Tabayin, dijo un residente. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El aldeano, que se apresuró al lugar del ataque para ayudar a las víctimas, dijo a The Associated Press que un niño de 5 años y dos maestros de escuela estaban entre los muertos en el ataque en la casa de té donde decenas de personas se reunieron para ver el torneo de fútbol .

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Trump justifica segundo ataque en el Mar Caribe a narcotraficantes
Trump justifica segundo ataque en el Mar Caribe a narcotraficantes

Trump justifica segundo ataque en el Mar Caribe a narcotraficantes

SLP

AP

Legisladores exigen transparencia en operación en el Mar Caribe

Fiscal pide captura de Juan Orlando Hernández por lavado de activos y fraude
Fiscal pide captura de Juan Orlando Hernández por lavado de activos y fraude

Fiscal pide captura de Juan Orlando Hernández por lavado de activos y fraude

SLP

AP

La orden de captura emitida en 2023 por un juez de la Corte Suprema involucra al expresidente Juan Orlando Hernández.

Jueza federal anula orden de Trump que bloqueaba energía eólica
Jueza federal anula orden de Trump que bloqueaba energía eólica

Jueza federal anula orden de Trump que bloqueaba energía eólica

SLP

AP

La jueza federal Patti Saris declara ilegal la orden ejecutiva que suspendía proyectos de energía eólica.

Jueza Federal Anula Orden de Trump que Bloqueaba Proyectos de Energía Eólica
Jueza Federal Anula Orden de Trump que Bloqueaba Proyectos de Energía Eólica

Jueza Federal Anula Orden de Trump que Bloqueaba Proyectos de Energía Eólica

SLP

AP

La coalición de fiscales encabezada por Letitia James impugnó la orden de Trump, protegiendo inversiones en energía eólica.