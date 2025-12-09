Ataque en Myanmar; se reportan 18 víctimas

Bangkok, Tailandia.- Un ataque aéreo del ejército de Myanmar en una casa de té en la región centro-norte de Sagaing del país la semana pasada mató al menos a 18 civiles e hirió a otros 20, dijo un aldeano local.

El ataque es el último de una serie de frecuentes bombardeos dirigidos a fuerzas armadas pro-democracia mientras el país se acerca a las elecciones de finales de este mes. Los ataques a menudo causan bajas civiles.

Myanmar está en crisis desde el golpe de Estado al gobierno electo de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero de 2021, que desencadenó una oposición popular generalizada. Después de que las manifestaciones pacíficas fueron reprimidas con fuerza letal, muchos opositores al régimen militar tomaron las armas, y grandes partes del país están ahora envueltas en conflicto.

El nuevo ataque ocurrió el 5 de diciembre, poco después de las 8 de la noche en la aldea de Mayakan en el municipio de Tabayin, dijo un residente.

El aldeano, que se apresuró al lugar del ataque para ayudar a las víctimas, dijo a The Associated Press que un niño de 5 años y dos maestros de escuela estaban entre los muertos en el ataque en la casa de té donde decenas de personas se reunieron para ver el torneo de fútbol .